El BNG pondrá "os barrios no centro das políticas municipais"

“Sinto este barrio como propio. Aquí pasei parte da miña nenez e da miña mocidade”, confesó el candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, en medio de la actuación del grupo indie Leria durante la quinta sesión vermú del Bloque, que este domingo estuvo en el barrio de Os Mallos.

“Este é un barrio vital, moi diverso, con forte identidade de seu e con fortes lazos comunitarios que unen a veciñanza”, dijo Jorquera, que aseguró que "Os Mallos son a miña vida. Aquí me criaron meus pais, aquí decidín despois fixar a miña residencia”.

Allí dejó también un compromiso: “Se nos dades a vosa confianza, nós si que cumpriremos todo aquilo co que nos comprometamos co barrio”. En contraposición situó al Gobierno local coruñés “que na práctica incumpriu a maior parte das medidas contempladas nunha moción sobre as necesidades do barrio que, impulsada polo BNG, o Pleno aprobou en outubro de 2021”. “Nós si cumpriremos”, garantizó, para decir que " o BNG si porá os barrios no centro das políticas municipais, algo que nos últimos 12 anos gobernos locais de distinto signo non foron capaces de facer”.

En concreto, para Os Mallos, Jorquera propuso un plan de revitalización urbana con medidas para rehabilitar “un parque de vivendas avellentado”, además de aumentar las zonas verdes y resolver los problemas de accesibilidad.