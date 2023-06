El BNG negociará un acuerdo con el PSOE para apoyar que María Barral sea la alcaldesa de Betanzos

La Asemblea Local del BNG ha decidido por unanimidad negociar un acuerdo de gobierno con el PSOE para apoyar la investidura de la socialista María Barral como alcaldesa de Betanzos, "que se base en mudanzas na liña do goberno en temas fundamentais como o PXOM ou a xestión directa de servizos como a auga”, explicó la portavoz del BNG, Amelia Sánchez.



“Nesa liña, e en función da vontade do PSOE de chegar a puntos en común para que Betanzos teña un goberno estábel e dar un xiro cara a políticas de esquerda e á transparencia no goberno, valoraremos no futuro a posibilidade dun pacto de goberno. A posibilidade da incorporación do BNG ao goberno estará en función da vontade de acordo do PSOE e do cumprimento posterior dos acordos de investidura”, añadió Sánchez.

El Bloque se muestra dispuesto a tender la mano para que "que Betanzos poida ter un goberno progresista e evitar que a dereita poida gobernar, mais entendemos que tendo en conta a falta de diálogo do PSOE en todo o mandato, co BNG e coa veciñanza, non se dan neste momento as condicións para valorar directamente un acordo de goberno. Esperamos feitos que demostren a súa intención de colaborar e introducir cambios en temas fundamentais para as veciñas e veciños de Betanzos”.

Así, los nacionalistas han nombrado un comisión que se encargará de noegiciar y de seguir el acuerdo de investidura para comprobar su cumplimiento: "Os temas que o BNG considera fundamentais son o cambio de modelo do PXOM e a redacción dun novo PEPOCH para promover a rehabilitación e posta en valor do Casco Histórico, a revisión das concesións como a da auga e un estudo para a xestión directa dos servizos básicos ou cambios no modelo de subvencións, para garantir a igualdade no acceso aos recursos públicos”, explicaron.



“Esperamos que o PSOE teña a capacidade para ler os resultados que claramente castigaron a falta de proxecto e de capacidade así como a actitude pouco transparente e pouco dialogante. Desde o BNG tendémoslles unha man para un cambio que consolide un goberno alternativo ao PP e que sería o mellor para a nosa veciñanza”, concluyen desde la formación.