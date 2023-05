El BNG de A Coruña hará de Emvsa una empresa de vivienda y no de servicios y actividades

"A Empresa Municipal de Vivenda Servizos e Actividades (Emvsa) é hoxe moito máis de servizos e actividades que de vivenda”. Así lo explicita la número 2 de la candidatura del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Avia Veira, que mantuvo un encuentro sobre vivienda y urbanismo con representantes de las asociaciones del Agra do Orzán, Palavea, Oza, A Gaiteira y Os Castros, además del colectivo Outra Forma de Vivenda.

Durante la reunión, el candiato a al alcalde, Francisco Jorquera, aseguró que serán "moi esixentes" con las administraciones que tienen las principales competencias en la materia, Xunta y Estado. “Só achegarei un dato: nos dous últimos anos do bipartito (2007-2009), a Xunta executou máis vivenda pública do que nos últimos 14 anos de gobernos do PP. Neses dous anos, o departamento de vivenda da administración galega dependía do BNG”, explicó.

Con todo, el Bloque también aseguró que el Ayuntamiento de A Coruña tiene también un papel y herramientas para influir de forma positiva en el mercado inmobiliario. “A fundamental é Emvsa. Unha empresa pública de vivenda até agora infrautilizada precisamente no campo no que debería ter o seu principal ámbito de actuación”, lamentó. “Emvusa pode funcionar como unha auténtica empresa municipal de vivenda e pódeo facer desde varios eixos”, dijo, para pasar a enumerar las tareas que puede asumir: gestionar una bolsa de viviendas en alquiler, funcionar como intermediario entre personas que quieren arrendar sus casas y las que buscan residencia ofreciendo rentas a precio tasado o promover la construcción de vivienda pública.

Además, dijo, Emvsa puede realizar labores de asesoría para personas que procuran viviendas en alquiler, de forma que “se preveñan os abusos que sofren non poucas coruñesas e coruñeses aos que se lles esixen requisitos que están fóra da lei á hora de acceder a un aluguer”. Así, remarcó que a veces los arrendadores piden más meses de fianza que los que la legislación contempla. “Hai que garantir o acceso das persoas en situación precaria á vivenda. Esa é unha obriga da administración pública. E o Concello ten aí claramente un papel a xogar”, concluye Veira.