El BNG de A Coruña critica la "atropelada" convocatoria de una oposición antes del 28-M

El candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera ofreció una conferencia en el Foro Cívico en la que criticó las políticas de contratación del Ayuntamiento. “A política de contratación ten que ser sempre transparente e previsíbel. Cónstanos que neste momento hai indignación en moitas persoas que pensaban concorrer ao concurso oposición que o Goberno Local ten convocado para prover 21 prazas de técnico administrativo xeral”, dijo Jorquera.

La indignación, explicó, se produce porque este concurso oposición se convocó el pasado 3 de mayo y la fecha del primer examen se fijó para el día 15, es decir, con muy pocos días para prepararse. “Como a convocatoria do concurso se ía demorando”, señala Jorquera, “a grande maioría das persoas aspirantes esperaban que ficase xa para despois das municipais. A sorpresa foi moi grande cando se convoca o día 3 e se coloca o primeiro exame para o día 15”.



“Non só median moi poucos días entre a convocatoria e o primeiro exame, senón que nin sequera está constituído o tribunal da oposición, o cal non ten ningún sentido”, denuncia Jorquera.

Según el BNG este proceso se podría haber hecho “en tempo e forma” e non de xeito atropelado para consumarlo “antes das eleccións municipais”. “Sospeitas de que se fan as cousas así porque hai algúns que xa sabían a data en que que se ía convocar o primeiro exame cando a inmensa maioría dos aspirantes loxicamente o ignoraban. Se as cousas se fan así, as sospeitas son absolutamente inevitábeis”, razona Jorquera.