El BNG de Bergondo presenta el "BerBus" su apuesta por una ruta de transporte circular

El BNG de Bergondo ha presentado el "BerBus", su propuesta para implantar una ruta de transporte municipal circular con un recorrido po todas las parroquias y el polígono industrial.



"A mellora da mobilidade é fundamental para as persoas que non dispoñen de vehículo privado ou non poden conducir, sobre todo xente maior ou mocidade, e tamén por unha cuestión ambiental e de contaminación. Ultimamente vimos como en lugar de mellorar, a mobilidade empeorou no noso concello, con redución de frecuencias de bus, falta de información, queixas continuas. De que vale que dean bonos para facelo máis económico se logo non hai buses nin tren?", expuso el portavoz nacionalista y candidato a la Alcaldía, David Carro.