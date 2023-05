Ayudas a la creación, residencias artísticas y espacios multiusos: las propuestas culturales del BNG de A Coruña

La número 3 de la candidatura del BNG de A Coruña, Mercedes Queixas, adelantó que las propuestas culturales del partido a partir del 28-M pasan por "acompañar as creadoras e creadores de cultura da nosa cidade en todo o seu proceso creativo, desde a orixe até o momento de expoñelo ao público".



“As e os artistas teñen que estar no centro das políticas culturais que se fagan desde o Concello. A Coruña é unha cidade creativa, viva, inquieta, experimental e transformadora. Mais cómpre sacala moito máis á luz. E deseñar unha programación cultural accesíbel, diversa, continuada durante todo o ano e, sobre todo, protagonizada e liderada polas artistas e os artistas locais”, defiende la que también es portavoz de Cultura del Bloque en el Parlamento de Galicia.

En este sentido, Mercedes Queixas apuntó los tres compromisos de la formación en materia cultural: “O primeiro, o deseño dunha liña de axudas ás creadoras e creadores para abriren os seus estudos, os seus espazos de creación, ao público e para desenvolveren neles unha programación anual aberta. O segundo, a creación dun programa de residencias artísticas que reforcen o proceso creativo nas diversas disciplinas. O terceiro, a habilitación de espazos multiusos nos centros municipais, moitas veces infrautilizados, para as creadoras e creadores realizaren neles as distintas fases do proceso artístico: desde a elaboración da primeira idea até a produción e finalmente a exposición do seu traballo ao público”.