Avia Veira: “O BNG da Coruña non ten teito electoral”

La número 2 de la candidatura del BNG de A Coruña, Avia Veira, fue la invitada esta mañana en los Desayunos Electorales de la APC, una circunstancia condicionada por el debate de los cabezas de lista a esa misma hora en directo en la TVG y la complicada agenda electoral de estos días. Así, Veira quiso empezar disculpando la ausencia de Francisco Jorquera, candidato a la Alcaldía, antes de desgranar sus propuestas para la ciudad.

En su intervención destacó la importancia del área metropolitana, con la que están "moi comprometidas" y recordóque “A Coruña non remata na ponte da Pasaxe”, sino que se deben tener en cuenta el Puerto Exterior, el aeropuerto y los grandes polígonos, en una realidad en la que se debe incluir el urbanismo, la basura y el transporte.

Veira también habló de vivienda, en una ciudad “na que o aluguer é imposible, aínda tendo un traballo estable e cun soldo razoable” por lo que habría que “aumentar o parque público de vivendas” y fomentar la rehabilitación.

Sobre el urbanismo, “os coruñeses e coruñesas non necesitamos mirar o calendario, sabemos que son eleccións cando se fala de Alfonso Molina”, comentó, para criticar un “modelo de entrada e saída en vehículo privado, que non avanza absolutamente nada no transporte colectivo” y proponer “un carril bus que dea vantaxe sobre o vehículo privado” para que los que utilizan el bus no tengan que pasar los mismos atascos que los de los coches. Añadió también el “tren de cercanías, o transporte marítimo” y las mejoras en las líneas de autobús como opciones de transporte en el área metropolitana.

El BNG “aposta polo verde, para estar e non só para transitar”, con movilidad sostenible que gane espacio peatonal reformulando el transporte público “cuns horarios adaptados á realidade, que empecen antes e rematen máis tarde”.

La nacionalista también criticó la “perda de peso industrial” de A Coruña, que debería ser “capital da Eurorrexión”, para lo que propone “poner en marcha un consello económico e social”, apostar por la industria, por el Puerto y apoyarse en ejecplos como la Ciudade de las TIC, el Inibic y la UDC.

En Cultura Veira ve estos años como "fallidos na política cultural”, lo que ejemplificó con la marcha de Miguelanxo Prado de Viñetas.

Sobre posibles pactos, aseguró que o BNG “non ten teito electoral” y aseguró que llegan “co ánimo de liderar” el Gobierno local como “unha garantía de cambio de rumbo” con ejemplos en los que “cando goberna o BNG, a xente repite” con referentes como Muras, Carballo o Pontevedra.