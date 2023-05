Alternativa dos Veciños se compromete a mejorar la atención a dependientes y mayores en Carral

Alternativa dos Veciños se compromete a reforzar en Carral el departamento de Servicios Sociales con la contratación de un técnico y un auxiliar administrativo para acelerar las solicitudes de mayores y dependientes del municipio, "que medran en número debido á necesidades familiares".

"Tras case dúas décadas gobernando o Partido Popular non foi capaz de regularizar o Servizo de Axuda do Fogar (SAF). No primeiro ano de mandato, Alternativa dos Veciños regularizarou o servizo para os usuarios e o persoal. Só había que ter predisposición e ganas de traballar. Cada vez hai máis demanda deste servizo, e somos conscientes da situación, por iso pasamos de inverter case 592.000 euros no ano 2019 a case 922 mil euros na actualidade”, asegura el candidato a la Alternativa y actual regidor, Javier Gestal.