Abegondo, Bergondo y Curtis o el propósito común de fijar población en el ámbito rural

Abegondo, Bergondo y Curtis son tres de los municipios del entorno metropolitano con menor peso demográfico ya que tan solo el bergondés supera los 6.000 habitantes. Y curiosamente es el único de ellos que todavía tiene ‘deberes sin hacer’ en lo que respecta a la elaboración de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que facilite, en lo posible, la atracción y posterior fijación de población en un entorno eminentemente rural.



De ellos el primero en adecuarse a los parámetros establecidos por la Xunta, en su momento, de que los ayuntamientos deberían disponer de un documento urbanístico específico, que contemple las características propias de cada lugar y que no dependa de criterios ajenos al propio municipio, fue el de Curtis. El Gobierno local, presidido por Javier Caínzos que se postula para un octavo mandato en las elecciones del domingo,28, aprobó una normativa en 2007 que con el paso de los años ha derivado en un crecimiento poblacional derivado, además, en la creación de uno de los parques empresariales con mayor proyección de la provincia coruñesa. Hasta la fecha en el polígono de Curtis-Teixeiro tienen su sede multinacionales del sector lácteo y también del energético.



Más joven es el PGOM abegondés. Todavía se encuentra a la espera de ser aprobado de manera definitiva por el Gobierno autonómico, aunque en esta ocasión no se esperan novedades desagradables como la del 2017 cuando el Tribunal Supremo anulaba el anterior documento por un exceso de edificabilidad, que ahora ha sido corregido con las indicaciones de la propia Xunta, que en todo momento ha estado informada de la redacción de este último.



Previsiones



Respecto a lo que sucederá una vez que se cierren las mesas electorales el domingo y se haga recuento de los votos, los gestores municipales que parten con una clara ventaja sobre el resto de candidatos son el de Abegondo, José Antonio Santiso, y el de Curtis. Ambos obtuvieron un respaldo ciudadano en 2019 que poco o nada hace presagiar que ahora no obtengan. Además en el caso abegondés se da la circunstancia que la principal fuerza de la oposición, que obtuvo cuatro asientos (AxA), ha decidido no acudir a los comicios. Esta por comprobar, eso sí, la fortaleza que mantiene el PSOE tras no haberse presentado hace cuatro años.



Con menos bazas y menor apoyo vecinal acude a las elecciones la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez. El lunes, 29, se sabrá si hay una reedición del pacto gubernamental con Alternativa dos Veciños, que lidera el vicealcalde, Juan Fariña, o por un vuelco como pronostican algunos.