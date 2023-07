Feijóo arremete contra Sánchez por usar la "basura" de Marcial Dorado para "intentar" desprestigiarle

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por utilizar en campaña la "basura" de Marcial Dorado para "intentar desprestigiarle" cuando, según ha recalcado, "sabe" que él "no ha tenido jamás nunca nada que ver en relación con la actividad final de este señor", en alusión al narcotráfico.



Así se ha pronunciado Feijóo este viernes en una entrevista en Cadena Cope después de que Sánchez haya acusado al presidente del PP de mentir y poner excusas al explicar su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, que el jefe del Ejecutivo cree "inquietante".



Feijóo ha asegurado que lleva "cinco campañas electorales" con las fotos de Dorado, cuatro de ellas a la Xunta de Galicia, y ha recalcado que los gallegos le han "juzgado de una forma bastante clara" porque le otorgaron su confianza en las urnas.



Además, ha indicado que un sumario de la Audiencia Nacional "deja claro que hay muchas personas con fotos con este señor de todos los partidos políticos" y "ningún político fue llamado ni siquiera a declarar en relación a posibles asuntos que tuviese pendientes esta persona".



Dicho esto, ha confesado que no esperaba que el presidente del Gobierno utilizara "esta basura para intentar desprestigiar al adversario" y ha aludido a la "hemeroteca de las fotos" de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.



"Yo de fotos no voy a hablar porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa. Si cojo la hemeroteca de las fotos del señor Sánchez, de las fotos de la señora Yolanda Díaz, pues están ahí, con dictadores, con personas acusadas por narcotráfico y personas que no podían entrar en la UE", en alusión a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.