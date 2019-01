UGT denuncia que existe una “falta de voluntad política” en la negociación colectiva

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó ayer que el retraso sobre la negociación colectiva para pactar la subida salarial de 2017 no es un “problema de tiempo, sino de voluntad política”, y opina que “no hace falta esperar” a las conclusiones del Pacto de Toledo para tomar medidas sobre el sistema de pensiones, como fijar su revalorización conforme al IPC para que suban un 1,2% este año.

Así lo señaló Álvarez en una entrevista en RNE, en la que defendió que el acuerdo de negociación colectiva debería tocar otros aspectos más allá de la subida salarial, como ver si se puede modificar la reforma laboral en materia de convenios colectivos para que prevalezcan los sectoriales sobre los de empresa.

Asimismo, Álvarez abogó por volver a la fórmula anterior a la reforma del año 2013 sobre la revalorización de las pensiones, de forma que estas suban conforme a la evolución del IPC, lo que supondría entre un 1,2% y un 1,3% de aumento este año.

Álvarez defendió la necesidad de la modificación legal para que los pensionistas no vuelvan a perder poder adquisitivo y no tengan que esperar “a ver quien gobierna para saber cuánto les suben las pensiones”, sino que puedan vivir “con tranquilidad y sin sobresaltos”.

En este sentido, denunció que a la llamada “hucha” de las pensiones “no le queda mucho” y recordó que UGT ralizó varias propuestas para buscar el “equilibrio” del Fondo de Reserva de las pensiones en este mismo año. Entre ellas, citó la supresión de los incentivos a la contratación, que la Administración haga frente de los costes estructurales de la Seguridad Social o el destope de las cotizaciones.

Para Álvarez “no hace falta esperar” a las conclusiones del Pacto de Toledo para actuar ya sobre el sistema público de pensiones.

Por el momento Álvarez señaló que desde el sindicato solicitaron a finales del mes de diciembre una reunión con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, si bien por ahora “no hay ninguna prevista”, aunque cree que “con toda seguridad” se producirá una a lo largo del mes de enero para retomar los temas.

Según el responsable de UGT no existe aún un “compromiso” de abrir una serie de mesas, entre ellas la de la reforma laboral, que a su parecer debe desarrollarse a través de la interlocución social.