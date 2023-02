El Gobierno descarta un impuesto a las cadenas por el alza de los precios

El Gobierno cree que con las medidas adoptadas como la bajada del IVA a determinados alimentos se logró el objetivo de “frenar” el alza de los precios de la alimentación, al tiempo que descartó imponer un impuesto extraordinario a las empresas de la distribución similar al de las eléctricas y la banca.



“La bajada del IVA ha funcionado y ha permitido una bajada de los precios de la cesta de la compra básica”, aseguró la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Frenar el alza

Montero reiteró que se logró “frenar” uno de los factores que más contribuían a subir los precios. “Lo importante era frenar el alza, que se pueda ir estabilizando y volver a los precios previos”, subrayó.



Respecto a la posibilidad de adoptar otras medidas, Montero recordó que el Gobierno está en “permanente evaluación de las medidas” adoptadas ahora y de cara al futuro. “A todas las medidas hay que dar profundidad, dejarlas un rodaje en el tiempo para ver su impacto y ver cómo se comporta la inflación”, explicó.



Cuestionada por si estudian la posibilidad de imponer un impuesto a las empresas de la distribución, la titular de Hacienda fue clara: “No tenemos ningún dato que nos permita afirmar que haya beneficios extraordinarios en otras empresas que no sean las energéticas y las de la banca, pero como siempre monitorizamos la situación”.



“Este Gobierno aprobó La ley de la Cadena Alimentaria para que no se produjera una falta de rentabilidad en los sectores más vulnerables de la cadena, habitualmente el sector primario. Medimos muy bien que cualquier medida en el sector de la alimentación, ya sea fiscal o de ayudas, no tenga una repercusión no deseada en la cadena y que haya un reparto equitativo también de los esfuerzos”, reiteró.

Proteger a las familias

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está adoptando las medidas necesarias para proteger a las familias españolas.



“A nivel global, el Gobierno hace un balance muy positivo de las medidas adoptadas para proteger a los ciudadanos. Estamos haciendo esfuerzos y estamos satisfechos con lo que se está haciendo”, recalcó.



Fuentes del Gobierno explican que la propuesta de Podemos, de bonificar un 14% el precio de los alimentos, genera “dificultades técnicas” en su aplicación, dado lo atomizado que está el comercio minorista, al contrario de lo que sucedía con las gasolineras, en manos de muchas menos distribuidoras. Por ello, desde el Ejecutivo son partidarios de esperar a que transcurra el primer trimestre para ver cómo funcionó la rebaja del IVA a los alimentos.