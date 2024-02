El Gobierno aprueba subir un 5% el SMI y lo deja exento de pagar el IRPF

El Gobierno aprobó este martes subir un 5% el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.134 euros mensuales en 2024 y elevar el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad, para que sus perceptores no paguen el impuesto de la renta. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta subida, con la que el SMI acumula un incremento del 54% desde que están en el Gobierno, “claramente va a mejorar la calidad de vida de 2,5 millones de trabajadores, especialmente de las trabajadoras”.



Este incremento en el SMI es fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos, ya que la patronal se descolgó del pacto, e implica un aumento de 54 euros al mes, de forma que el salario mínimo anual se situará en 15.876 euros brutos con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Un “paso decidido”, según Díaz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que con esta subida el Gobierno da “un paso decidido en la lucha contra la precariedad”. “Hoy España es un país mejor”, dijo. No obstante, indicó que España tiene aún una distancia de 19 puntos con las medias salariales europeas, por lo que es necesario “hacer un esfuerzo colectivo” para seguir elevando las retribuciones, no sólo las mínimas, y “poder competir por arriba y no por abajo”. “La mejor herramienta en la lucha contra la precariedad se llama SMI, una herramienta feminista por excelencia”, dijo.



Junto con la subida del SMI, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que adapta la normativa tributaria con el objetivo de que “ninguna persona” que cobre el salario mínimo “pague IRPF”, según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.



Montero detalló que el Gobierno incluirá en el proyecto presupuestario de 2024 la modificación de la ley para elevar a 15.876 euros anuales la exención del IRPF, pero, mientras tanto, se cambia el reglamento del impuesto para que no se practiquen retenciones por debajo de ese umbral.



Para evitar un “error de salto” para contribuyentes que ganan algo más del SMI, Hacienda incrementará las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros brutos. Estos ajustes beneficiarán en total a 5,2 millones de contribuyentes con rentas bajas, que se ahorrarán 1.385 millones de euros en el pago del IRPF en 2024.