¿Cómo funcionan los préstamos inmediatos?

Los préstamos inmediatos son trámites de alto riesgo para las instituciones financieras que los conceden. Puesto que, el procesamiento de muchos préstamos inmediatos, sin avales ni garantías, facilitan la exposición a personas a quienes prestan el dinero y que no cumplan con el compromiso establecido. Para evitar este tipo de problemas, las plataformas dedicadas a otorgar préstamos instantáneos hacen un estudio de la capacidad de pago de la persona que solicita el dinero. Además, verifican si tiene un ingreso constante, y si ha cancelado los créditos que ha pedido con anterioridad.

Siempre es recomendable solicitar la cantidad que realmente es necesaria y que sea fácil de pagar llegado el momento de la devolución. Aunque, si no es posible solventar llegado el día del plazo, la opción de negociación siempre está abierta para solicitar un aplazamiento de las cuotas pendientes por pagar. En resumen, al solicitar un préstamo inmediato de manera online funciona de la siguiente manera:

Ingresa al sitio web de la entidad financiera para préstamos inmediatos de tu preferencia.

Introduce la cantidad total a solicitar y el plazo de devolución.

Ingresa información personal como nombre, apellido, DNI, correo electrónico, etc.

Completa el formulario y procesa la solicitud.

Si la solicitud es aprobada, la entidad financiera envía un mensaje con la notificación de los plazos de devolución y las condiciones del préstamo otorgado.

Accedes al dinero en tu cuenta bancaria en el lapso estimado.

Pedir un préstamo en 15 minutos ¿Es posible?

Sí, es totalmente factible solicitar un crédito online en 15 minutos, en un mundo donde todo lo que sucede es muy rápido y que permite hacer muchas cosas con tan solo un clic de distancia. Por tal motivo, muchas plataformas dedicadas al otorgamiento de préstamos en línea inmediata innovan en sus mecanismos para reducir el tiempo de procesamiento de una solicitud al máximo.

Algunas de ellas te permiten obtener préstamos inmediatos y ofrecen la posibilidad de disponer del dinero en la cuenta bancaria suministrada en solamente 15 minutos. Para ello, es necesario que el monto solicitado sea pequeño y el plazo de devolución no supere los 30 días. De esta manera, todo el proceso de autenticación y validación sucede de manera rápida y sin demoras habituales.

También, el uso de herramientas como un instator para el proceso de validación, acelera el tiempo de la solicitud del préstamo inmediato. Consiste en una herramienta online que valida de manera automática la identidad del solicitante y la une a una entidad de crédito en función del historial crediticio.

¿Qué tasa de interés tienen los préstamos inmediatos?

Sin importar el lugar desde donde sea generada la solicitud de préstamo, las plataformas informan en su sitio web principal las tasas de interés que debe pagar el cliente una vez formalizado el crédito.

Este porcentaje suele variar en función del tipo de cliente que solicite el préstamo, si su historial crediticio es impecable, entonces es posible que tenga acceso a mejores condiciones. En cambio, si su historial refleja impagos o que forma parte de una lista de morosos, es posible que la tasa de interés sea mucho mayor.

De hecho, algunas entidades financieras otorgan préstamos sin tasa de intereses para los nuevos usuarios, lo que significa que no hay que pagar ningún tipo de interés, solamente devolverlo. Este tipo de beneficio también es ofrecido para aquellas personas que tienen un historial crediticio impecable con la plataforma.