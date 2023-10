El 77% de los españoles no compraría un vehículo eléctrico debido a su precio y recarga

Casi ocho de cada 10 ciudadanos españoles aseguran que no se plantean adquirir un vehículo eléctrico, lo que representa un incremento de 13 puntos porcentuales (p.p) respecto a hace un año, mientras que los motivos por los que no lo comprarían son el precio -el 58% afirma que no pagaría un sobrecoste por un coche eléctrico frente a uno de combustión- y por verse limitados por la escasa red de recarga o la autonomía.



Así lo ha presentado la compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa de BMW, Alphabet, en su nueva Radiografía de los Hábitos de Movilidad de los Españoles de Alphabet, donde ha hecho una comparativa con las formas de movilidad de los españoles con el primer Foro de Movilidad, realizado hace diez años.



En este sentido, Alphabet ha asegurado que solo el 7% de los ciudadanos utiliza el coche eléctrico para sus desplazamientos, aunque solo el 3% lo hace habitualmente, un p.p más que hace un año.



Asimismo, al 60% de los españoles les gustaría usar un vehículo eléctrico para sus desplazamientos, 18 puntos porcentuales menos que las respuestas que dieron hace diez años, mientras que en esa época siete de cada diez veían en el coche eléctrico la solución para la movilidad urbana, dato que cae hasta el 18% este año.



“Esto demuestra la necesidad de articular nuevas políticas y medidas que faciliten la movilidad en nuestras ciudades”, ha asegurado la compañía.



LA MOVILIDAD A PIE SUBE 27 PUNTOS EN DIEZ AÑOS



Los ciudadanos que han asegurado moverse habitualmente a pie han aumentado 27 puntos porcentuales en diez años, con un 58% actual frente al 31% de 2014, superando al autobús, que en esa época dominaba la movilidad con un 58%, frente al 41% que opta por esta forma de movilidad hoy en día.



Por su parte, el automóvil como forma de moverse ha crecido en estos años 16 p.p en las ciudades, con un 47% de los encuestados, frente al 31% que lo elegía en 2014. El metro se crece ligeramente (2 p.p) y la bicicleta lo hace hasta el 10% (3% en 2014).



Además, el principal motivo por el que los ciudadanos eligen su forma de movilidad es la comodidad, aunque cae nueve p.p respecto a 2014, mientras que el segundo motivo para los ciudadanos es hacer ejercicio, un 32%, que ha surgido como un nuevo motivo para la movilidad. El ahorro ha crecido casi 20 p.p en este periodo hasta el 29%, mientras que la ecología lo ha hecho hasta el 17% (14 p.p).



EL COCHE SIGUE SIENDO EL MEDIO DE TRANSPORTE MÁS ELEGIDO EN 2023



Respecto a 2023, la directora del Foro de Movilidad, Alicia Gálvez, ha mostrado los datos de los hábitos de movilidad en la actualidad, donde se ha observado que el coche sigue siendo el medio de transporte más elegido por más de la mitad de los encuestados (55%), seguido por el autobús (36%) y el metro (19%).



El ranking lo sigue la micromovilidad, con un 14% de encuestados que asegura utilizar bicicletas, patinetes o motocicletas, aunque es una alternativa que solo está instaurada en algunas ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia, según explica Alphabet.



“Estas opciones de movilidad personal conllevan un nuevo paradigma, que hace necesaria la convivencia en las vías urbanas de los diferentes tipos de movilidad”, ha expresado la compañía. Asimismo, el 62% de los españoles considera que su ciudad no está adaptada para usar estas alternativas de movilidad.