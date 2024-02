Ximo sobre Lucas: "Por suerte está con nosotros el mejor jugador de la categoría"

Ximo Navarro se deshizo en elogios hacia su compañero Lucas Pérez durante la rueda de prensa de esta mañana en Abegondo. El lateral derecho subrayó el gran momento de forma del delantero de Monelos, al que definió como "el mejor de la categoría".

"Está muy bien. La primera parte de la temporada, quizá no entraban esos goles a los jugadores de arriba, pero sabemos ese potencial que tenemos, tanto de Lucas como del resto de atacantes, es un jugador diferencial, por suerte está con nosotros el mejor jugador de la categoría. Muchas veces no metía goles, pero daba asistencias, que eran goles para otros compañeros, aunque quizá no llama tanto la atención como cuando consigues hacer gol. Está en una racha muy buena tanto de asistencias como de goles en este 2024 y ojalá que siga así, que es muy bueno para el equipo, y no sólo él, sino el resto de compañeros de arriba", afirmó el futbolista granadino.

El lateral también se pronunció sobre la mejoría que ha experimentado el Depor a nivel de equipo en las últimas semanas. Una evolución gracias a haber recuperado a jugadores importantes lesionados y no tanto a que el técnico Imanol Idiakez haya introducido grandes cambios ni a nivel de piezas ni de sistema.

"No creo tampoco que el míster haya hecho alguna revolución o cosas que hayan cambiado drásticamente en cuanto a lo que es el equipo", argumentó Ximo Navarro.

"Al principio de liga el once era muy parecido al de estas últimas semanas, por ejemplo cuando jugamos en Lugo, pero a partir de ahí pasaron muchas cosas, como lesiones importantes de algunos jugadores que te trastocan un poco ese plan inicial de cuando ibas asentando a tu equipo. Ahora lo importante es que todos estamos bien", analizó.

"Sí que el míster en algún partido ha podido cambiar un poco la manera de jugar, a veces con una salida de tres pero luego realmente incidiendo en cuatro, que tampoco para nosotros eran cambios muy drásticos, y creo que, sobre todo, ahora el equipo está completamente sano, con una mentalidad muy buena, que los resultados también ayudan, porque en el fútbol son importantes, y hay que aprovechar esta situación e ir el domingo a Pamplona a traer los tres puntos otra vez", añadió.

Valoración de la dinámica positiva del equipo:

"Contento de que el equipo esté en esta dinámica tan buena, que al principio nos costó mucho, pero en este 2024 hemos encadenado resultados muy buenos, cinco victorias seguidas, y personalmente estoy muy contento de haberme recuperado bien y haber ido sumando minutos, que es lo que queremos todos".

Cambio en sus hábitos para no sufrir tantas lesiones:

"Cuando uno está lesionado, está peor que cuando puede estar entrando en las convocatorias y jugando. Fue un proceso, sobre todo con la última lesión, largo, de unos dos meses. Hacer un poco más de trabajo en el gimnasio, sobre todo antes de salir a entrenar. Al acabar el entrenamiento, también, mucho trabajo con los fisios. Alguna tarde, durante la semana, también hacemos un trabajo específico y esas cosas. Tampoco han sido unos cambios muy drásticos, pero sí ir haciendo pequeñas cosas antes del entreno y al acabar. No quiere decir que no te vayas a lesionar, pero que el riesgo de lesión sea el mínimo".

La plantilla insiste en que la mentalidad actual es ir partido a partido:

"Prefiero estar en esta situación, como ahora, que llevamos cinco victorias seguidas, que como estábamos en la primera parte de la temporada. Creo que seguimos trabajando como al principio, pero a veces adaptarse a un equipo con tanta gente nueva lleva su tiempo. Al principio nos costaron algunos puntos aquí en casa el no conseguir esas victorias y aquí sabemos todos lo que es, todo el mundo quiere estar arriba, todo el mundo quiere subir, pero no es tan fácil como parece, aunque seas el Deportivo, y ahora, después de un tramo también en el que muchos jugadores importantes tuvieron lesiones de un tiempo, también trastoca un poco el trabajo del entrenador y de todo el grupo, pero ahora todo el mundo está bien, el 2024 está siendo muy bueno y ojalá podamos seguir en esta dinámica, que es para lo que trabajamos y este domingo intentaremos traer los tres puntos otra vez".

Cómo ha vivido su adaptación a la ciudad y la sensación con la respuesta del deportivismo:

"Bien, muy fácil. Por suerte nunca he tenido problemas para adaptarme a las ciudades en las que he estado, incluso cuando me he ido fuera. Es cierto que cuando vienes a una ciudad donde conoces gente y tienes relación, siempre es más fácil, sobre todo esas primeras semanas en un equipo. Muy contento, sabía que el Depor es un club muy grande y toda esa afición que tiene detrás, encantado tanto por lo que podemos vivir cada fin de semana en Riazor como cuando vamos fuera".

Partido en casa del Osasuna Promesas:

"Sabemos que los filiales siempre son difíciles, hay unos cuantos en el grupo. Equipos jóvenes, con calidad, con mucho ritmo y sabemos que vamos a una ciudad deportiva, yo he tenido la suerte de jugar allí varias veces cuando he estado en el Deportivo Alavés, porque jugábamos muchos amistosos con Osasuna allí y es un campo un poco diferente, pero creo que este equipo se adapta a todo y no queda otra que ir con la mentalidad de seguir en esta buena línea y vamos a por los tres puntos".

En qué nivel de rendimiento se encuentra:

"Siempre se puede mejorar. Estoy contento de lo que he vivido pudiendo jugar cuando he vuelto de la lesión. Espero ir a mejor, sobre todo mentalmente, porque siempre cuando has estado tanto tiempo lesionado de los isquios, que es una zona para mí más peligrosa por la exigencia de mi posición, que es de mucho recorrido, de muchas altas intensidades, quizá a veces tengo que controlar un poco, pero contento. Eso lo cogeré con los partidos, con las semanas. Llevo muchos partidos ahora jugando, incluso 90 minutos, y por ahora, contento, pero siempre se puede dar más y es lo que voy a ir intentando partido a partido".

Primera semana que se repitió once en muchas semanas:

"Aquí todos los que estamos en el vestuario queremos jugar y todos están preparados. Hay semanas en las que el once se puede repetir porque no hay sanciones o lesiones, pero normalmente siempre pasa algo cada tres o cuatro partidos, lo normal es que haya una sanción o una lesión, y ahora tenemos la lesión de Pablo Martínez, tendrá que entrar otro compañero, da igual que lleve poco o mucho tiempo jugando, que se va a adaptar, todo el mundo sabe perfectamente los conceptos del equipo y, sobre todo, que están preparados, porque ya lo ha dicho el míster muchas veces, que aquí todo el mundo entrena bien y se demuestra que cuando ha fallado un jugador, el que ha entrado ha rendido y el equipo lo nota lo menos posible, así que contento de tener una gran plantilla en la que todos entrenan como entrenan en el día a día y que al final es lo importante para conseguir los objetivos porque con once es prácticamente imposible".