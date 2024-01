Rubén López va creciendo en el Deportivo a pasos agigantados y ya parece que queda muy atrás su debut, en la undécima jornada ante el Real Unión de Irún (3-0).

Un partido aciago para los intereses blanquiazules, en el que el futbolista jugó apenas seis minutos en el Stadium Gal, pero que supuso un punto de inflexión para el Depor, que no pierde desde ese pasado 5 de noviembre.

Después de participar en el descuento de la victoria ante la SD Logroñés (2-0) Rubén pudo ‘desquitarse’ con más minutos en el último duelo contra la Real Sociedad B, con 20, más los nueve de añadido.

El de Silleda mostró maneras, carácter y oficio para gestionar esos minutos y no le dolieron prendas para ayudar en la contención y defender cuando el equipo lo necesitó.

Además, fue capaz de robar balones y presionar al rival, arañando segundos a un cronómetro que no parecía pasar para el Deportivo.

Con tan sólo 19 años se consolida como uno de los valores de la prolífica cantera de Abegondo, que no deja de tirar la puerta abajo.