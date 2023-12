Diego Villares es uno de los puntales en los que se apoya Imanol Idiakez. El jugador vilalbés ha jugado en la medular, como falso ‘nueve’ e incluso de lateral derecho y fue reconocido por la afición como el Jugador Estrella Galicia del mes de noviembre. Un premio que, aunque agradece, admitió que llega en un momento grupal complicado.

Preocupación por el momento del equipo



“Te gusta ganarlo, porque a todos nos gusta que se reconozca nuestro trabajo, pero mejor si nuestra dinámica fuera distinta. Lo que menos nos gusta es que el equipo y la dinámica no sean buenas”, aclaró tras recibir el galardón.



Como uno de los capitanes habló del momento que vive el Deportivo y de lo que cree que ha pasado en esta última semana, en la que la escuadra, tras ganar ante el Barça Atlètic y dejar un buen sabor contra el Tenerife, firmó un insulso empate contra el Tenerife.

Vaivenes en cuanto al rendimiento



“Si lo supiéramos (lo que le sucede al equipo) sería algo para cambiar a día de hoy, pero no es algo fácil de revolver”, indicó el jugador.



No obstante, no lo achaca a un solo motivo y considera que hay varios aspectos que influyen. “Es un poco ambos (factores físicos y mentales). Encadenamos partidos como Barça (Atlètic) y Tenerife y luego Sestao y hay mucha diferencia. Nos pesa no encandenar esa regularidad que a todos nos gustaría”, argumentó el mediocentro.



Remarcó que ve “normal” que la afición pitase tras las tablas sufridas ante el Sestao, que dejaron a la parroquia blan quiazul muy enfadada. Asimismo, aclaró que puede que hubiese presión por ganar al cuadro vasco ante las posibilidades de subir en la clasificación y dejar de ocupar esa zona media, en tierra de nadie y lejos de los objetivos del Deportivo, que pasan por el ascenso.



“No sé si nos pasó factura esa presión por ganar y vernos más cerca de todo. En la parte alta (de la tabla) está todo más igualado. También pueden ser los minutos que llevábamos esa semana (al tener que disputar el encuentro copero contra el Tenerife) que nos pudieron hacer mella” aclaró.

Un rival y un campo exigentes



Villares reconoció que son conscientes de que el duelo de este domingo en O Espiñedo será un encuentro complicado, como todos los que juega el Depor a domicilio.



Además, puso en valor el buen momento de los de Javier Rey, un recién ascendido de Segunda Federación, con el que están empatados a 23 puntos, pero por encima, por golaveraje, los de O Carballiño. “Sabemos que en cualquier partido los equipos en su campo dan más, su afición está con ellos y cuando los visita el Depor es especial. El Arenteiro está haciendo las cosas muy bien y el partido será difícil”, incidió Villares ayer durante su comparecencia.

Normalidad a las reuniones



Este lunes Idiakez se reunió con varios jugadores, con los que se le pudo ver dialogar en el campo de Abegondo, como Lucas Pérez o Jaime Sánchez.

Unas charlas a las que dio normalidad el mediocentro, que aclaró que él mismo ya había hablado con el míster en pasadas ocasiones.

“Es normal que el míster quiera saber la opinión de los jugadores, pero es algo normal, pasa en todos los equipos. Esta semana no (lo comentó antes de una que tuvo al final de la sesión de este miércoles) pero tuve otras reuniones con él y se habla desde la perspectiva del futbolista y juego del equipo”, describió.

Manda su apoyo a Idiakez



El mediocentro aprovechó, al ser preguntado por cómo ve a Idiakez, de nuevo en la cuerda floja tras las tablas contra el Sestao y que tiene otro ‘match-ball’ el domingo en O Espiñedo, para asegurar que lo encuentra con las mismas ganas y desveló que el plantel está con él.



“Al míster lo veo tranquilo, trabajando como siempre y estamos a muerte con él” indicó el futbolista, que es uno de los fijos en el esquema del preparador blanquiazul.