Villares: “Faltó ambición para ir a por el partido”

El autor del único gol del Deportivo, Diego Villares, lamentó no poder materializar el segundo de los disparos de los que gozó.



“Una pena ese segundo remate, hace una buena parada el portero, si hubiera entrado tendríamos un mejor sabor de boca del partido. Era una jugada de un corte del que llevamos hablando toda la semana por el espacio que dejaban ellos al mover la línea, Ibai me dio el pase y por suerte fue gol”, comentó el de Vilalba.



Para él más que nerviosismo en el tramo final ocurrió que “faltó ambición para ir a por el partido". Además, se alegró de que ya vayan a volver a competir el miércoles ante el Talavera de la Reina. “Nos vamos de aquí con ganas de volver a jugar más en casa, levantar la situación, tras dos empates seguidos y poder sumar otra vez”, admitió.



Aún así indicó que “no hay tiempo para lamentaciones”. “Nos falta un poco ese juego por dentro, nos costó girar el juego de un lado a otro y estuvimos más espesos", reconoció el centrocampista blanquiazul. l

Víctor Narro: “No podemos iniciar así un encuentro”

Víctor Narro reconoció que la hinchada podía no estar contenta, después del empate cosechado por los blanquiazules, que a los 50 segundos ya perdía en Balaídos.



“Entiendo que la afición no esté contenta con lo que ha visto, sobre todo con el inicio, no se puede iniciar así: perdemos dos saques de banda, dos rechaces y al tercero te meten (gol) de cabeza. Luego vas a remolque, jugamos mejor, logramos el empate, no hicimos buen partido pero al menos sacamos un punto de aquí”, aclaró el volante durante su comparecencia de prensa. Para él, una de las claves del juego del equipo y del partido es que en ocasiones al Deportivo le costó dar velocidad al esférico a la hora de moverlo de un lado al otro del campo para buscar los espacios a su rival.



“En algunos momentos nos ha costado, girar de un lado a otro, tratábamos de acabar muy rápido las jugadas por una banda. Eso nos faltó en la primera, mejoramos algo en la segunda”, indicó.



Sobre los motivos que han llevado al equipo a este dubitativo inicio argumentó que puede ser “más bien nerviosismo, las ganas de sacar los tres puntos... Venimos aquí a eso, entiendo que la afición no esté del todo contenta. Es un punto que tenemos que hacer bueno ante el Talavera", afirmó.