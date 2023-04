Villares admite que el ascenso directo “se pone complicado”

Diego Villares admitió que el rendimiento del Deportivo fuera de casa es insuficiente para lograr el ascenso directo. En sus botas estuvo la mejor ocasión de los blanquiazules, que acabó desperdiciando Arturo.



“Parece que se nos sigue resistiendo fuera de casa, aunque tengamos las ocasiones más claras. Creo que el dominio lo levó un poquito más el Racing, pero las ocasiones más claras fueron nuestras”, indicó, con toda razón, el jugador de Vilalba. De hecho, los ferrolanos, aunque se asomaron con peligro, no llegaron a rematar entre los tres palos.



Así relató la jugada que pudo dar la victoria al Depor en A Malata: “Vengo de robar el balón, no sabía dónde estaba, llegué un poco justo, no sé si incluso podía definir con la izquierda”, se lamentó.

El Deportivo cambió el dibujo en Ferrol, donde optó por un 4-4-2 que, a veces, pasó a un 4-2-3-1 en función de la posición de Lucas Pérez.



“Jugamos un poco esa baza de jugar con cuatro arriba, con Quiles y Mario por fuera y esos dos puntas, aunque Lucas hiciera también de segundo delantero, y sacrificamos un poco el dominio del partido, pero creo que nos faltó un poco de acierto”, confesó.



Villares reconoció que, si el Depor no mejora lejos de Riazor, el campeonato es imposible. “Creo que si no mejoramos fuera de casa y no somos capaces de sacar tres puntos más a menudo, no nos va a dar para el ascenso porque ahora todo el mundo ahí arriba aprieta y quiere el ascenso”, valoró.



Hubo ambiente de derbi, aunque para Villares, un escalón por debajo del clásico para el Depor. “Es un derbi por la proximidad, pero para la gente el derbi como tal es con el Celta”, precisó.



“A la gente le molesta porque le gustaría que fuera con el Celta, pero ahora nos toca vivir estos partidos y esperemos que haya ese derbi lo antes posible”, deseó el mediocampista del Deportivo.



En la clasificación, el Deportivo se queda a cuatro puntos de los dos primeros clasificados, Alcorcón y Real Madrid Castilla. “No sé si hay que ganar todos partidos (para ser primero), pero ahora ya hay dos equipos por delante con cuatro puntos, entonces se pone complicado”, reconoció el centrocampista.

Jaime: “El equipo ha estado muy bien defensivamente”

“Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, teníamos muchas ganas de volver a ganar fuera, no ha podido ser, aunque hemos tenido alguna opción clara de ganar. A seguir trabajando, un punto más y a hacerlo bueno en casa”, analizó Jaime Sánchez en A Malata.



“Seguimos sin ganar fuera, lo seguiremos intentando y en los tres partidos que quedan fuera, intentaremos ganar”, indicó el central, quien admitió que fue un enfrentamiento en el que ambas escuadras se mostraron mucho respeto.

“Está claro que nos tenemos mucho respeto, ninguno de los dos queríamos perder y queda muy poco. Sabíamos que perder aquí se podía complicar mucho más”, dijo.



A pesar de los cuatro puntos de desventaja respecto al Alcorcón y el Castilla, afirmó que “quedan seis partidos, nosotros tenemos que intentar ganar los máximos partidos posibles y a final de temporada ya se verá. Nosotros, a hacer nuestro trabajo y a esperar a que ellos pinchen.



Sobre lo mucho que sufrieron con los extremos, señaló: El Racing tiene mucho peligro por las bandas y delanteros muy buenos. Sabíamos que nos iban a exigir y creo que todo el equipo ha estado muy bien defensivamente”.