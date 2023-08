Veteranía y orden atrás; imaginación y pegada arriba en un Depor que toma forma

El Deportivo de Imanol Idiakez va tomando forma tras los dos primeros amistosos de la pretemporada. Aunque el proyecto 2023-24 aún se encuentra en pleno proceso de adaptación y los rivales no han sido de envergadura, los duelos ante el Atlético Arteixo y el Bragantino sub-23 han ofrecido las primeras bases de la escuadra que busca el técnico donostiarra.

De nuevo apostó por un sistema 1-4-2-3-1



Tanto frente al conjunto arteixán como en el Teresa Herrera, Idiakez apostó por una retaguardia de cuatro futbolistas, con un doble pivote por delante, tres futbolistas en la zona de tres cuartos y Barbero en la punta de lanza.



Álex Bergantiños saltó de inicio contra el rival brasileño, debido a que era su último partido sobre el césped, pero en cuanto se retiró, fueron Diego Villares y José Ángel Jurado quienes sostuvieron la medular. Un doble pivote que movió el balón con criterio y fue capaz de dar el equilibrio necesario.

Zaga experimentada y laterales defensivos



Idiakez se decanta por el rigor táctico, la veteranía y no asumir demasiados riesgos en defensa. Con un ataque tan imaginativo, explosivo y móvil, el preparador blanquiazul prefiere contar con una zaga formada por ‘perros viejos’, centrales rocosos y laterales no demasiado profundos.



Aun así, mientras que Balenziaga apenas se dejó ver en campo contrario, Paris Adot sí dio mayor profundidad por la banda derecha. De hecho, el navarro asistió a Barbero en el 1-0 frente al Bragantino.

Una zona de tres cuartos ilusionante



Davo, Lucas Pérez y Yeremay fueron los jugadores que el estratega deportivista alineó en la mediapunta. Un trío que dejó claro que está llamado a marcar las diferencias.



Yeremay quiso repetir su brillante actuación frente al Atlético Arteixo. Asumió el peso ofensivo, encaró y trató de romper por la izquierda siempre que pudo. Descaro, regate y desequilibrio no le faltan. Estuvo más impreciso que en el primer amistoso y no le salió como esperaba, pero no paró de intentarlo y generó mucho daño por su costado.



Por la derecha, Davo también brilló. Aunque el asturiano admitió que no es su posición favorita, se ha sabido adaptar a la demarcación y ha explotado sus virtudes, yéndose hacia dentro y moviéndose por toda la zona de tres cuartos. Ante el Bragantino aprovechó un pase en profundidad de Lucas Pérez para romper entre los centrales por velocidad y marcar el 2-0.



Lucas Pérez, por su parte, ha disfrutado en los dos primeros ‘bolos’ veraniegos jugando por detrás del punta. Ha aprovechado su mayor libertad de movimientos para hacer mucho daño entre líneas y aprovechar los desmarques por ruptura de sus compañeros para servirles unos pases en profundidad casi a medida.

Segundo doblete de Barbero, enchufado



El almeriense Iván Barbero ha aprovechado que es el único ‘9’ de la plantilla —dado que Arturo no cuenta y encara la puerta de salida del club— para dejar claro, en los dos primeros amistosos, que llega enchufado de cara a portería.



El de Roquetas de Mar estrenó la pretemporada con dos goles frente al Atlético Arteixo y el pasado sábado repitió doblete en el Teresa Herrera. El primero, con un remate de cabeza tras un pase picado de Paris Adot en una gran acción colectiva en la que también participaron Lucas Pérez y Yeremay, y el segundo, al aprovechar un pase en profundidad de Víctor Narro.



Cuatro dianas lleva ya el atacante andaluz, cifra que le convierte en el máximo realizador de la pretemporada.

Portería imbatida hasta la fecha



Dos partidos amistosos y sendos ‘clean sheets’. El Deportivo dejó su portería a cero tanto frente al Atlético Arteixo como contra el Bragantino.



En la primera cita, el guardameta titular fue Ian Mackay, quien no podrá abrir la temporada 2023-24 frente al Rayo Majadahonda el 26 de agosto debido a que tiene un partido de sanción por su expulsión frente al Castellón en la vuelta de la semifinal del playoff de la pasada campaña.



En el Teresa Herrera fue Germán Parreño quien formó de inicio. El cancerbero ilicitano, que lógicamente estará en el primer once del curso, disputó los primeros 45 minutos del duelo con el conjunto brasileño y se encontró con un encuentro muy cómodo en el que apenas tuvo que intervenir.



En la segunda mitad le sustituyó Mackay, que tuvo algo más de trabajo, pero poco y también estuvo correcto.



De momento, diez goles a favor de la escuadra deportivista en los dos primeros amistosos y ninguno en contra.

Un rival endeble y demasiado permisivo



Es cierto que cualquier lectura positiva tiene que verse desde el prisma de la endeblez del Bragantino sub-23, que se mostró como un adversario permisivo y que dejó jugar y pensar a su antojo a los atacantes del Depor.



La pasividad de los centrales brasileños facilitó los continuos desmarques por ruptura de los cuatro hombres de arriba del Deportivo, así como los pases en profundidad.