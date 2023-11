Tres minutos y 46 segundos de desconexión tumban al Liceo en el Clásico (6-0)

Cuatro goles en tres minutos y 46 segundos acabaron con la resistencia del Deportivo Liceo en el Palau Blaugrana. El primero de los dos Clásicos consecutivos fue para el Barça, como los siete anteriores. No gana el equipo coruñés un duelo directo desde desde el 5 de marzo de 2022, el mismo año que se proclamó campeón y el mismo también que los azulgrana perdieron su último partido en la OK Liga. Desde entonces encadena 43 sin conocer la derrota. De récord.

No necesitó el líder la versión más dominante de Pau Bargalló, novedad en la convocatoria tras cuatro partidos fuera por lesión. Marc Grau, que volvió a cumplir la ley del ex, y el coruñés Ignacio Alabart, ambos en un genial estado de forma, fueron los mejores de su equipo con dos tantos cada uno. Tampoco falló a su cita con el gol el portugués João Rodrigues, pichichi de la OK Liga que ya suma 15 dianas esta temporada.

El 6-0 refleja la superioridad azulgrana. No hay duda. Pero el Liceo entró bien en el Palau y los diez primeros minutos dispuso de las mejores ocasiones y el portero Martí Serra –cuarta titularidad consecutiva– casi no tuvo que intervenir. Después de varios avisos que no vieron portería, César Carballeira y Dava Torres probaron los reflejos del exliceísta Carles Grau en una buena doble ocasión.

El muro Grau

El Barça se sacudió el dominio con un intento de Bargalló y la primera transición con espacios, pero Martí respondió ante Grau primero y Alabart después. La mejor de los coruñeses llegó en el minuto 8 por la tarjeta azul para Xavi Barroso, que levantó el stick ante César. No acertó Pablo Cancela en la directa y tampoco su equipo en la superioridad.

Las tornas cambiaron entre los minutos 10 y 15. El Barça empezó a hacer daño detrás de la portería y Eloi Cervera tuvo el 0-1 en su stick tras una rápida circulación azulgrana, pero ni siquiera llegó a rematar cuando estaba en boca de gol. Bargalló y Sergi Llorca también probaron a Serra y, en el área local, Dava volvió a toparse con Grau, y el palo en el rebote, en la última acción de peligro liceísta.

La película cambió definitivamente cuando faltaban algo más de seis minutos para el descanso. Alabart se inventó una asistencia genial entre tres liceístas y Grau definió con un arrastre que se coló entre Martí y el poste. Sólo 49 segundos después, Barroso buscó al coruñés con un pase interior y este definió a la media vuelta.

La sentencia

El 2-0 sentó fatal en un Liceo ya cansado y que poco después encajó el tercero tras una asociación de Bargalló con Rodrigues, que remató a una mano. Y todavía antes del descanso, el MVP sacó un conejo de la chistera con un pase entre las piernas que Grau cazó en el aire para firmar el cuarto y dejar el partido visto para sentencia.

La segunda mitad fue un quiero y no puedo para los verdes. João firmó la 'manita' con un gran remate a la escuadra ante la pasividad de la defensa liceísta y, ya en los últimos cinco minutos, Alabart transformó la segunda directa de su equipo para redondear el rotundo 6-0. Antes, otra azul para Barroso le dio la oportunidad a Cancela, que no tuvo el día en las directas.

Juan Copa dio descanso a César y Dava en los minutos finales pensando en las siguientes citas de un apretado calendario, la más inmediata de nuevo en el Palau Blaugrana, el jueves 30, primer partido de la Liga de Campeones. ¿Será capaz el Liceo de romper la mala racha contra el Barça? ¿O encajará su novena derrota seguida en el Clásico?