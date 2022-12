Svensson: "Óscar me está dando esa confianza que Borja no me dio"

Max Svensson fue el protagonista en sala de prensa telemática en el RC Deportivo de La Coruña; feliz por haber encontrado la recompensa a su trabajo en el día a día, bendice la llegada al banco coruñés de Óscar Cano, que ha apostado en firme por sus servicios.

"Óscar me está dando esa confianza que Borja no me dio; este año en lo personal ha sido muy bueno porque antes no participaba nada y ha sido un gran cambio", expuso.

Acerca del 'feeling' con el que el Depor clausuró el año 2022 en el estadio Alfonso Murube frente al Ceuta, el delantero centro reflexionó en voz alta. "La victoria fue muy buena pero las sensaciones no fueron tan buenas; sacamos el partido y los tres puntos, que era lo importante", dijo.

Precisamente en el último choque oficial varios futbolistas tuvieron que actuar mermados por un virus intestinal. Entre ellos, el catalán, que narra su padecer sobre el terreno de juego. "En el partido de Ceuta me encontraba muy mal, tenía dolor de barriga y casi no dormí; aguanté lo que pude", significó.

Acerca del mercado de invierno, que se encuentra próximo, el jugador afirmó que recibiría con los brazos abiertos a refuerzos para incrementar el nivel del equipo y personalizó en la figura de Lucas Pérez. "Si viene Lucas, bienvenido sea, es un jugador espectacular que jugó en Primera y en la Premier League", añadió.

Por último, el '20' blanquiazul, cedido por el Espanyol hasta el 30 de junio, destacó, sobre su porvenir, que "tengo la cabeza aquí y el futuro ya vendrá".