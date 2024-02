Svensson: "Ojalá no gane este fin de semana pero que el Depor ascienda”

Aunque mantuvo su móvil encendido todo el verano aguardando la llamada de la Plaza de Pontevedra para renovar, Max Svensson tuvo que proseguir con su carrera en el filial osasunista, al que el Depor rinde visita este domingo.



Aunque no oculta que saldrá a dar el máximo, sí afirma que no celebraría un hipotético gol, que firmaría el empate y que se alegraría del ascenso blanquiazul en caso de que este se certificase a fin de curso.

La actualidad manda. Hoy has entrenado con el primer equipo ‘rojillo’...

En principio estoy centrado en el Promesas pero si te llega la llamada de Jagoba Arrasate para entrenar, pues sin problemas. Para eso estamos.

¿Cómo está discurriendo vuestra temporada?

Bueno, es un poco complicado porque no se están dando los resultados que queremos pero estamos trabajando muy bien; aguardamos que nos llegue la buena racha.

A nivel personal, un jugador como tú que lo deja todo en el campo ha jugado 23 partidos y firmado dos dianas. ¿Saben a poco?

La verdad es que sí pero un delantero trabaja siempre para todo el equipo y mientras el colectivo meta goles estamos satisfechos. Al final el punta no solo tiene que buscarse los goles para él mismo sino también para el resto.

¿Cómo estáis llevando la racha de seis encuentros sin victoria?

Pues estamos trabajando bien para llevarnos los tres puntos pero por cosas puntuales no lo conseguimos, tenemos que seguir en esta línea y pronto llegarán las victorias.



¿Vuestro filial responde al estereotipo de que ataca muy bien pero defiende mal?

No, de lo que se trata es de que los jugadores vayan aprendiendo y se vayan proyectando para el primer equipo; Osasuna está en Primera y estamos trabajando para mejorar cada día y poder subir al primer equipo.

¿Has recibido muchas llamadas de amigos y excompañeros de A Coruña?

Hoy mismo estuve hablando con Pablo Martínez, que el pobre está lesionado, porque era su cumpleaños. No nos veremos el fin de semana.

¿Te sentiste dolido por no haber renovado el pasado verano pese a la buena campaña que firmaste en el Depor?

Sí, me sentí muy querido en el club y quería volver pero la llamada no se dio y tuve que buscarme otro club para continuar adelante. Las oportunidades llegarán.

Eras un futbolista querido por la afición deportivista...

Sí, estoy muy agradecido a la gente de Coruña, a los que iban al campo cada dos semanas a dejarse todo por el escudo y por nosotros. Ojalá puedan estar pronto de nuevo en el fútbol profesional.

Curiosamente os tendréis que medir al mejor Deportivo de la temporada, tras una racha de cinco partidos seguidos con victoria...

Justo cuando vienen aquí llegan en el mejor momento... que conste que me alegro por esta racha de resultados pero esperemos que este fin de semana no ganen. Será difícil porque están con mucha confianza.

¿Te gustaría que ascendiese el Depor a final de temporada?

Ojalá que ascienda pero que no gane este fin de semana (risas).

¿Por qué le costó tanto arrancar a los herculinos?

En Primera Federación siempre ha tenido grandes equipos pero es una categoría muy jodida, cuesta mucho ganar los partidos. Ahora mismo está venciendo por bastantes goles pero no es lo habitual. Cuando coges una buena dinámica tienes que aprovecharla y ahora mismo el Depor ha encadenado cinco seguidos ganando. Los otros equipos no están en la buena racha y el Deportivo lo ha aprovechado bastante bien para recortar puntos.

¿El 1-1 de la primera vuelta en Riazor debe ser el espejo adonde miraros de cara a este domingo?

Nosotros vamos a ganar cada partido y si se nos pone muy complicado pues valoraríamos el empate, pero siempre salimos a por los tres puntos. Se lo pondremos complicado al Depor como se lo ponemos a cualquier rival.

¿Cómo se puede parar a Mella, Lucas y Yeremay?

Son muy buenos, les tengo mucho cariño a los tres, esperemos que Mella venga cansado de la Selección y que los otros no tengan su día (risas). Esperemos que tengan un mal día y que el nuestro sea bueno.



¿Celebrarías un gol contra el Deportivo?

No, por respeto al club y, sobre todo, a sus aficionados.

¿Firmas el empate?

Por puntuar contra el Depor, sí, pero nosotros siempre salimos a ganar y saldremos a por los tres puntos.