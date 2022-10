Svensson: “Cuando dio la alineación, me quedé sorprendido”

La novedad principal de la alineación y el jugador más destacado del partido fue Max Svensson. En su primera titularidad, sorprendió con un encuentro completo que ayudó al Deportivo a reencontrarse con el triunfo en Riazor ante el Linares.



“El entrenador me dio la oportunidad y me encontré muy cómodo”, comentó tras el partido el delantero cedido por el Espanyol, más suelto en el campo que ante los periodistas. Fue al grano. Como cuando se le preguntó por su estreno en el once. “Hay mucha competencia en el equipo y, cuando dio la alineación, me quedé sorprendido”, comentó el hijo del mítico portero de balonmano del Barcelona.



Así relató el gol de Quiles, al que asistió: “Siempre se dice que el delantero tiene que estar bien posicionado en defensa para recuperar balones, conduzco, se la intento picar a Quiles y salió bien”.

Cuando no juegas siempre es complicado, pero hay que seguir trabajando



Admitió que las primeras semanas de blanquiazul no fueron fáciles por su falta de protagonismo. “Cuando no juegas siempre es complicado, pero hay que seguir trabajando hasta que te dan la oportunidad. Siempre hay que trabajar”, indicó. A esa receta se aferra para, una vez en el once, tener continuidad: “Hay que seguir trabajando para ganarse la confianza del entrenador”.