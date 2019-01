Sainz niega que Mercedes se haya interesado por sus servicios

Carlos Sainz (Toro Rosso) aseguró que los jóvenes no están defraudando y que han demostrado “muchas cosas” en estos últimos dos años, reiterando que su “sueño” es lograr ‘ascender’ a Red Bull, pero que si no es a corto plazo podría empezar a mirar otras “opciones”.

“Se ha demostrado este año que los jóvenes no estamos defraudando. Hay que dar oportunidades porque se ha demostrado muchas cosas en estos dos últimos años”, dijo el madrileño.

Con un coche que le ha dado algún que otro quebradero de cabeza, Sainz ha conseguido estar cerca del top-10 final, y por ello cree que si vuelve a hacer las cosas bien en 2017 y no le llega la oportunidad de ascender a Red Bull, será el momento de “mirar otras opciones. Me gustaría que fuese en Red Bull, ese es mi sueño”, remarcó.

En este sentido, dejó claro que Mercedes no se ha puesto en en contacto con él. “No sería lógico que Mercedes fuese a por un piloto de la casa de Red Bull cuando ellos tienen su propio Junior Team. Se supone que funciona y sería como declarar al mundo entero que los suyos no funcionan, así que no creo que vengan a por mí”, agregó.

Además, el piloto de 22 años manifestó que no tiene duda de que si algún día le dan la oportunidad de conducir un coche más potente dará lo mejor de sí y estará luchando por las victorias. “Así es como me siento”, apuntó.

Sobre las opciones de Fernando Alonso para fichar por las ‘flechas plateadas, consideró que haga lo que haga el asturiano estará “en lo correcto. Seguir en McLaren tiene sentido y también irte a terminar tu carrera en Mercedes para intentar ganar Mundiales, pero creo que se va a quedar en McLaren y es lo correcto”, argumentó.

La próxima temporada se introducirán varios cambios en la competición y para Sainz son “positivos” porque “coches más rápidos, espectaculares y agresivos es justo lo que la F1 necesita. Me parece que hay más adelantamientos, pero no hay dos equipos luchando por el Mundial. Es la misma batalla siempre y los coches no son suficientemente rápidos y espectaculares”.

Con todo, el madrileño tiene claro que tendrá por delante un invierno “muy duro” porque tendrá “más horas de entrenamiento y más gimnasio. Voy a tener que ganar peso muscular”, concluyó. n europa press