El Depor en la ruta de la plata

El Deportivo lleva tiempo en la ruta de la plata, esa que acaba en Segunda División, la categoría a la que aspira a regresar esta temporada después de haberse desviado del camino hace un año, y que, además, da nombre al estadio del Zamora. No trae buen recuerdo y enfrente estará un equipo en clara línea ascendente desde que Yago Iglesias se hizo cargo del banquillo hace unas semanas.



En el campo que visita esta tarde-noche el Deportivo acabó en enero de 2021 la segunda etapa de Fernando Vázquez como entrenador blanquiazul. Después, llegó Rubén de la Barrera, al que le costó dar con la tecla; el equipo ni siquiera pasó el primer corte hacia Segunda División, hubo cambio de directiva y las salidas y llegadas se sucedieron también a la conclusión del curso. Se rompieron las negociaciones para la renovación del técnico y el Deportivo analizó la cartera de potenciales sustitutos. La terna se redujo, principalmente a dos: Yago Iglesias, una apuesta más a medio plazo, o Borja Jiménez, con ascensos y partidos en el fútbol profesional en su currículo. El club se decantó por el abulense y el gallego inició la temporada sin equipo al que entrenar.



Hace unas semanas, a Yago le llamó el Zamora para reemplazar a David Movilla, otro de los entrenadores que sonó para el Depor. El equipo castellano estaba hundido en la tabla, era carne de Segunda RFEF. Pero el expreparador del Compostela ha logrado revitalizarlo. Al cuadro herculino lo recibe inmerso en una serie de cinco partidos sin perder y tres victorias consecutivas, toda una advertencia para el poderoso líder del grupo I de Primera RFEF en una semana trascendente, aunque no decisiva, por quién será el adversario que cerrará este tramo condensado de partidos, más parecido a lo que afrontan los equipos de Champions que los del fútbol de bronce.





Condensado

El Dépor afronta el segundo de los tres partidos que tiene en ocho días





Y ahí, en ese escenario de partido domingo, miércoles y domingo, el Depor puede mostrar músculo, porque lo tiene en el vestuario, en la plantilla. Lo demostró en la Copa del Rey o en el amistoso de Ponferrada. No habrá tantos cambios, no será un once nuevo respecto al que superó al DUX Internacional de Madrid el pasado fin de semana, pero sí tendrá varias novedades. Dos de ellas, obligadas.



La sanción de Miku le aparta por primera vez del once de Borja Jiménez. El venezolano, máximo goleador del Depor, tiene un descanso por delante antes de recibir al Racing de Santander. Su sustituto, ahí no hay duda -salvo sorpresa-, será Quiles. Pero hay muchas incógnitas por resolver en el once que planteará el preparador deportivista en el Ruta de la Plata.



Víctor Díaz y Trilli se han pasado el testigo en el lateral derecho y da pie a rotación, Jaime Sánchez está de vuelta, pero Borja Granero suplió al lesionado Trigueros y, además, marcó, así que estará entre uno y otro la titularidad.



Y puede haber novedades en otras posiciones del equipo. Hay hambre en el banquillo, jugadores dispuestos a morder. William de Camargo fue revulsivo en el peculiar campo del DUX, donde anotó el tercer tanto del Depor, el de una nueva victoria, Josep Calavera probó como titular la semana pasada en uno de los entrenamientos, Rafa de Vicente ha perdido protagonismo en el equipo, Juan Carlos Menudo está de vuelta a la convocatoria, Aguirre espera la oportunidad de dar un descanso a Héctor Hernández... y así uno a uno en un equipo en el que los suplentes no desentonan.



El próximo rival, el Racing de Santander, recibe esta noche al de Ferrol en El Sardinero. Blanquiazules y cántabros inician la segunda vuelta, la del esprín hacia el fútbol profesional con seis puntos de diferencia a favor de los coruñeses, que completaron una sensacional primera vuelta.