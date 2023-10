Rubén López, novedad en la convocatoria del Depor frente al Celta Fortuna

El centrocampista del Fabril Rubén López es la principal novedad de la convocatoria ofrecida por Imanol Idiakez para el partido de mañana contra el Celta Fortuna, en la que figura Ximo Navarro, recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar los dos encuentros anteriores.

Rubén López, natural de Silleda, cumplió 19 años el pasado mes de agosto y debuta en una lista del primer equipo.

"Personalmente, me gusta más jugar de pivote, pero no me desagrada jugar de ‘8’. Jugando de media punta o de interior se llega más al área rival, estás en contacto con la portería. Pero yo estoy para jugar donde me tenga que poner el míster para ayudar al míster desde donde sea, bien sea de pivote, de mediapunta o de lateral. Creo que soy un jugador bastante polivalente y me puedo adaptar bastante a cualquier posición", comentaba el joven jugador en una entrevista concedida a este diario esta semana.

Rubén López ha disputado cinco partidos con el Fabril esta temporada, habiendo sido titular en cuatro de ellos, y ha marcado un gol.

"Estoy concentrado en el día a día para ser jugador del Deportivo y triunfar en el Depor", decía, respecto a posibles ofertas que ha podido recibir de otros clubes .

Sobre las posibilidades de entrar en los planes de Idiakez, indicaba: "Por mucho que esté en Primera Federación no deja de ser el Depor. No podemos quejarnos de las oportunidades que están dando esta temporada porque el Depor. No por estar en Primera Federación podemos pensar: voy a entrenar con el Deportivo como si no pasara nada. Es el Depor, el primer equipo del Depor. Hay quien lo puede ver fácil, pero es muy difícil llegar al primer equipo del Depor y hay que darle mucho valor".

El jugador de Silleda también habló sobre sus referentes en el puesto de mediocentro en la primera plantilla blanquiazul.

"Me fijo en todos pero quizá en el que más me fijo es en Villares. Últimamente también me llama la atención José Ángel, pero desde que estoy en el Depor me he guiado bastante por Villares, sobre todo por su progresión", confesó en la entrevista concedida a Dxt Campeón.

Además de Rubén López, en la convocatoria también están los fabrilistas David Mella y Martín Ochoa.

El Depor cuenta con las bajas por lesión de Yeremay Hernández, Barbero, Balenziaga y Pablo Muñoz.