Rubén Díez: "Yeremay es un jugador diferencial en la plantilla"

Rubén Díez analizó los cambios del Deportivo con la llegada de Óscar Cano, su situación personal en el equipo, el reencuentro con el Fuenlabrada y el hecho de tener que jugar en el Fernando Torres sin aficionados blanquiazules por las obras en el campo, pero, por encima de todo, destacaron sus elogios a Yeremay Hernández.

¿Cómo ha ido la semana?

Básicamente como el resto de semanas, preparando el partido, va a ser muy complicado sobre todo al ser fuera de casa, corregir errores e intentar seguir haciendo las cosas que hicimos bien que para mí fueron muchas y merecimos mucho más de lo que conseguimos.

Fuenlabrada, ¿rival directo?

al final es un recién descendido, ha mantenido algo de la plantilla del año pasado, de primeras iba a estar arriba, los resultados no les están acompañando, pero hay que tenerlo en cuenta de aquí a final de temporada y va a ser complicado, más en su campo porque ellos allí se hacen muy fuertes.

Fuera de playoff

Inconscientemente sí que vemos la clasificación, pero intentamos analizar más allá de la clasificación, cómo está siendo el equipo con el nuevo cuerpo técnico, creo que el equipo ha mejorado en muchos aspectos, venimos de los mejores primeros 45 minutos de la temporada, se cumplió eso de que si no las metes las acabas pagando. Ponemos en valor las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal y si seguimos así llegaremos a Navidad en mejor situación y con más puntos.

La importancia de encadenar el segundo triunfo a domicilio

Para nosotros es muy importante, porque tuvimos una racha en que fuera de casa no conseguíamos la victoria, en Algeciras lo logramos en uno de los campos más complicados por la intensidad y agresividad que tiene el rival, y nos ha dado energía y confianza para el de Fuenlabrada.

Yeremay

Es un chico muy joven que tiene una progresión brutal porque las condiciones que tiene son espectaculares y cada día está más centrado, enfocado en mejorar, en ayudar al equipo, en las últimas semanas ha cambiado mucho en ese aspecto y nos tiene que aportar porque es diferencial, tiene unas características que no tiene nadie en la plantilla, no puede sacar todo de golpe, pero sí poco a poco y estoy convencido de que va a ser un jugador importante.

Cambios de Borja a Cano

En las últimas semanas se ha hablado un poco de eso, para mí la principal diferencia es que en salida de balón el equipo está mucho más junto y cuando hay alguna pérdida el equipo está más junto para que no te transiten con tanta facilidad como en las primeras jornadas, y a partir de ahí es el estar juntos, el competir, el presionar.

¿Te benefició la llegada de Cano y su conocimiento de ti?

Que venga un entrenador que me conoce a la perfección, sería mentir decir que no me ha beneficiado un poco, pero yo he trabajado igual con Borja que con Óscar, mi objetivo es ayudar, sean diez minutos o noventa.

Fuenlabrada, el reencuentro, ¿habéis hablado?

Este tipo de cosas se hablan, pero ambas plantillas no son las mismas, entonces lo único es que vamos a ir a ganar y olvidarnos de este tipo de cosas que hubo y que marcaron sobre todo el porvenir del Depor y que evidentemente se ha hablado.

Sin aficionados del Depor en Fuenlabrada

Sí, por las circunstancias que nos han ido comentando esta semana, gran parte del campo está en construcción y es una pena, porque estábamos convencidos de que nuestra afición se iba a mover y animar. Será un ambiente raro y parecido al que había en pandemia.