Rubén de la Barrera: "Soy optimista; es hora de ir cambiando la tendencia de los últimos años"

El técnico del Deportivo, Rubén de la Barrera, se muestra optimista ante el playoff que arranca este domingo en Riazor, con la ida de la semifinal entre el conjunto blanquiazul y el Castellón, y está convencido de que ha llegado "la hora de ir cambiando la tendencia" de los últimos años, en los que la fortuna ha dado la espalda al equipo coruñés, y regalar una alegría al deportivismo.

"Personalmente es muy emotivo porque va a ser mi primer playoff con el Depor, en mi ciudad, con los míos, y es un sueño que ojalá se extienda durante cuatro semanas, pero lo más importante es estar preparado para esta primera cita y contra un buen equipo, y llevar al campo lo que debemos hacer y mereciendo el resultado, sabiendo que en este primer choque contamos con el apoyo de nuestra gente y un vestuario preparado, con jugadores comprometidos e involucrados que lo van a dar todo para conseguir el mejor resultado posible", manifestó el entrenador coruñés esta mañana en la sala de prensa de Abegondo.

Sensaciones tras los partidos con Algeciras y Pontevedra:

"Desde nuestra llegada es una lucha contra el tiempo, hemos contado con poquito tiempo para hacer cosas, pero intentamos aprovechar el día a día para intentar que el jugador disponga de la mayor seguridad para el partido y lo que vaya sucediendo. Somos optimistas y posiblemente, a pesar del poquito tiempo que llevamos aquí, es una experiencia que me está sorprendiendo por la fácil asimilación por parte de los futbolistas y lo más importante es que disponemos de unos buenos futbolistas con una ambición y una meta clara. Lo más importante es que el domingo podamos dar ese primer paso para continuar".

¿Cómo limpiar las cabezas de esa negatividad por lo sucedido en los últimos años?

"No voy de optimista, soy optimista, soy positivo porque aquí todo el mundo está currando como animales para que el deportivismo pueda celebrar cosas bonitas. Esto es un juego y nadie garantiza resultados, pero tenemos muy claro a lo que venimos, cómo lo podemos hacer, hay mucho compromiso y calidad en el vestuario y la gente nos sigue. Tiene que salir bien porque somos así de cabezones y vamos para delante y lo miramos con esa perspectiva ganadora y, ojalá, se le pueda dar la vuelta a todo lo que se ha ido generando en estos últimos años. Es hora de ir cambiando esa tendencia porque este es un club enorme".

¿En una eliminatoria de 180 minutos, cómo se afronta la ida?

"Pase lo que pase, vamos a ir a por los partidos. Uno puede afrontar un partido desde esa doble lectura, ir a provocar cosas que te puedan acercar a ganar o esperar a que desde la nada, todo caiga de tu lado. Nosotros somos de los primeros, queremos superar al Castellón y para eso debemos tener claro qué queremos. Y segundo, tener personalidad, porque los que tienen claro las cosas y el coraje de hacerlo, consiguen acercarse a ese objetivo, entonces cumplimos lo primero y tenemos que hacerlo, quiero valentía, descaro, atrevimiento, personalidad, gente que conecte con el escenario del juego y por eso somos positivos".

Qué miedo da pensar que hace un año estábamos en las mismas circunstancias y salió mal:

"Y si sale mal otra vez, levantarse y seguir mirando al frente, esto va de persistir y darle una y otra vez. No me gusta anticiparme y decir, va a salir mal, no, hay que ponerse y ser positivos, es cuestión de mentalidad adecuada a lo que viene y esto es precioso. Desde la calle me llegan cosas, ves cosas y a este nivel y a cualquier otro, que A Coruña siempre está, y eso nos tiene que llenar de energía, de positividad, de ir para delante, de descaro e impulsarnos porque hay mucha gente detrás. Esto es muy parecido a lo que uno se encuentra en la súper élite, un respaldo enorme detrás, y se tiene que traducir en energía e ir para delante como vamos a intentar hacerlo en estas cuatro semanas".

¿Qué conclusiones sacas de los dos primeros partidos que has dirigido?

"Lo que queríamos era ir haciendo cosas que nos permitiesen el día del Algeciras y el Pontevedra para ir pensando en el playoff y después, intentar reenganchar y disponer de todo el mundo, porque los playoffs, amén de la mentalidad, tienen que ver con ese sentimiento de familia, unidad y de equipo con mayúsculas, y es cuestión de ver qué jugadores están dispuestos a contribuir jugando 90, 50 minutos o 0 segundos, y nos ha permitido conocer a todo el mundo, confirmar que todo el mundo está preparado a ayudar, sea desde el rol que sea, y por eso estoy tranquilo, porque en el momento en el que los ponga, están preparados y veo ganas, sobre todo en este escenario tan bonito que disponemos".

Manera de afrontar el encuentro:

"Se trata de imponer lo nuestro. Lógicamente tenemos en cuenta al rival, qué hace con y sin balón para ir ajustándonos y mientras se va jugando, generarles los mayores problemas posibles, controlar situaciones de balón parado y no fluctuar en nuestro rendimiento y que esa emoción de jugar un playoff no nos conduzca al bloqueo. Los que venían jugando con más asiduidad siento que están preparados y los que no venían jugando con anta asiduidad, también siento que están preparados. Los playoffs en poco se parecen a los partidos de liga, pero no dejan de ser un partido de fútbol, hay que tener claro qué tenemos que hacer, hay que insistir en hacer cosas bien, otras reajustarlas, sabiendo que los partidos van a ser complicados, largos, competidos, pero lo que depende de nosotros tiene que estar dentro sí o sí".

¿El hecho de que los goles fuera no valgan doble hacen que se pueda arriesgar más en casa?

"Sí, pero equilibrados, que una pérdida de balón no conlleve un contraataque del Castellón. Y más ellos, que tienen gente rápida arriba. Debemos intentar someterles, llevar a que se juegue el partido en su terreno, pero creo que estamos creciendo a una velocidad importante para el poco tiempo que llevamos. Ojalá vaya bien porque en este vestuario a lo que se atiende es a competir, a rendir y a brindarse a jugarnos lo bonito cuando toque".

El Depor tiene números ligeramente mejores. ¿Es favorito?

"Son dos grandes equipos, el Depor en su casa, súper arropado; el Castellón, en su casa, súper arropado, más ingredientes que estos es imposible encontrarse. Hay que jugar con energía y teniendo muy claro lo qué tienes que hacer".

Los dos son fuertes en casa y menos fuera, ¿cómo resolver la eliminatoria?

"Seguramente en Castellón, eso obliga a ambos equipos, el Depor a conseguir el mejor resultado posible el domingo, pero sabiendo que es prácticamente imposible, y más a estas alturas de la temporada, que se produzca un resultado contundente a nuestro favor, es muy difícil. Ahora bien, el objetivo es hacer el mejor partido posible y que eso nos permita un resultado favorable para nosotros para jugar la vuelta en Castellón, pero el Depor debe estar preparado para hacer eso el domingo y también para llevarlo después en Castellón".

¿Qué resultado sería bueno en Riazor?

"El domingo ojalá ganemos 8-0, pero eso va a ser difícil porque delante hay un grandísimo equipo, pero más allá de señalar todo lo que pueden ofrecer los rivales, me quedo con lo que somos nosotros, que es lo importante, tenemos que tener las cosas claras, competir, buscar la portería contraria, que no dispongan de mucho tiempo, que no puedan pensar y volcar el partido hacia su campo, que es lo que queremos. Querría marcar el mayor número de goles posible y no recibir ninguno".

¿Qué tipo de partido dibujas?

"Ellos es cierto que tienen buenos futbolistas, pueden ir por fuera, situaciones de área, es un equipo al que tenemos que hacer sufrir sin balón, más allá de ajustarnos defensivamente para prever situaciones de contraataque, pero tenemos capacidad de tener la pelota, hacerles daño por dentro, por fuera, balón parado, hambre, deseo, 20.000 condiciones que tenemos que trasladar y transferir a favor. Me quedo con lo bueno que podemos hacer a nuestro favor. Veo al equipo preparado, a cada uno de los jugadores listos y a por ello vamos".

¿Forma de jugar distinta, dependiendo de si en el lateral derecho es titular Trilli o Antoñito?

"Para mí en esta plantilla le lateral derecho es Trilli o Antoñito, entonces lo que me interesa es disponer de todo el mundo, y creo que eso se ha dado, independientemente de quien se alinee. Si Antoñito tiene que competir, lo va a hacer muy bien, y si Trilli tiene que competir, lo va a hacer muy bien. Trilli venía de un largo tiempo sin competir y eso puede condicionar que no veamos lo mejor de Álvaro, pero sin miedo ninguno. Dependiendo de quién sea el lateral, veremos si se juega más alto, menos, si más por dentro, por fuera... pero cualquier lateral que tenemos en este equipo, tanto por derecha como por izquierda, son capaces de hacer el juego que queremos".

¿Qué similitudes encuentras respecto al playoff del año pasado?

"El playoff del año pasado era diferente, fuera de casa, a un partido... esto es fútbol y nunca se sabía, si me preguntas en calidad de entrenador del Albacete del año pasado, si nos agarramos a lo que se dice, a lo que se comenta, entonces teníamos cero posibilidades de ascenso, pero por eso el fútbol es tan bonito. A mí, como coruñés, como deportivista, afrontar un playoff con el Depor, sólo por el hecho de imaginarme logrando un ascenso aquí, lo que puedo llegar a sentir, y por eso trabajamos y ofrecemos soluciones y apoyo y ayuda al jugador y al equipo. Es una cita súper emotiva para mí y por eso también tengo que saber gestionarla, no sólo como 'hooligan', sino también como entrenador, para tomar las mejores decisiones para mi equipo, y estoy convencido de que lo vamos a hacer bien".

¿Tienes alguna manía o superstición?

"En este tipo de partidos, no recuerdo, así como en una temporada regular, puede ser, pero en estos partidos, si te refieres a qué pantalón vas a llevar o qué música vas a escuchar, no, ninguna locura de estas, pero sí que estaré hasta el último momento dándole vueltas a todo".

Ambientazo ante un momento clave:

"Ojalá porque esto es lo más maravilloso y porque en esta categoría, lograr un ascenso es lo máximo y, sobre todo, porque hay mucho curro detrás y gente próxima a ti y no tan próxima que lo siente como tú y por ahí la responsabilidad crece muchísimo, un grado de responsabilidad elevadísimo y que te hace situarte en el mejor de los escenarios. Después, que la vida nos diga que no, pero yo soy así y a por ese primer gran paso sin más".