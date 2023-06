Rubén de la Barrera: "No me arrepiento de haber venido, lo volvería a hacer todas las veces"

La destitución de Rubén de la Barrera hizo correr ríos de tinta desde que ayer la hiciera pública el Depor en un comunicado más allá de las once de la noche. El ya extécnico blanquiazul analiza para dxt lo ocurrido, los días previos y sus planes de futuro, un futuro que espera que sea muy bueno para el Depor, aunque vuelvan a separarse sus caminos.

Un anuncio que recibió de forma fría, de manos de David Villasuso con una carta en la que se le comunicaba su despido y que fue "una patada en el estómago. Estás enfocado y preparándote para preparar todo lo que viene, pero por otra vez...", se lamenta al comenzar esta entrevista

¿Qué pasó esos días después del partido?

Aprovechamos en el vestuario al día siguiente para concluir la temporada, los trabajadores de Abegondo, el staff . Desde el día antes de irnos a Castellón, hasta el día de ayer, cero comunicación. Una vez conociendo que el lunes se comunica la salida de la Secretaría Técnica, imaginaba o entendía que el club se estaba reuniendo con diferentes perfiles para incorporar a alguien (para la dirección deportiva), pero mira qué equivocado estaba. Cuando se me mensajea (el lunes), antes de que se me diga lo que se me dijo, pensé me harían conocedor de la misma (nueva dirección deportiva) antes de que esta se publicase, con intención de empezar a trabajar.

¿Y qué ocurre cuándo ves que salen Rosende y Giménez? Cuál era tu relación con ellos?

No habíamos hablado, veníamos de superar lo de Castellón, nos reunimos todo el lunes en Abegondo y luego nos juntamos el staff para comer y estuvimos hasta tarde hablando de todo lo que habíamos hecho, lo que salió y lo que no salió, toda esa serie de cosas y analizando nuestra propuesta, sin más. No es lógico, desde un club, cuando termina el partido, no recibir ningún mensaje. Piensas “estos harán borrón y cuenta nueva y estarán enfocados y preocupados en lo siguiente" pero dentro de que no las tienes todas contigo.

Hablabas antes del tema del director deportivo y corrió el rumor de que tú has pedido tener más peso en la toma de decisiones de la parcela deportiva, más poder, ¿por qué crees que se dijo eso? ¿Se trataba de ponerte como, entre comillas, el 'malo'?

El primer sorprendido soy yo, soy entrenador, me limito a extraer el mejor de los rendimientos de la gente que me rodea, y a partir de ahí a funcionar y a tratar de ayudar para que el deportivismo se sienta orgulloso de lo que se va construyendo, de lo que se va a haciendo. Esta decisión ya viene a justificar mi primera salida, cae por su propio eso. El día que no me salga entrenar y si entiendo que ayudaré más desde otra labor lo haré saber, pero soy entrenador, trato de extraer el mejor rendimiento de todos los jugadores. Esto no va de poder, esto va de convivir con personas que quieren y sienten lo mismo que tú, que velan por un objetivo como el tuyo y como el de miles de deportivistas y que estos estén contentos y orgullosos de su club y punto. Yo no solicito hablar con nadie, he comunicado a esa persona en directo y por mensaje que no fue así. Es una información falsa, sí fuera verdad te lo diría. Ahora bien, que se haya utilizado con mejor o peor intención… Como no ha salido de mi boca y no soy nadie para decirlo... Soy alguien para emitir una opinión si se me solicita y yo podría ofrecer mi punto de vista. Pero nunca imponer y nunca hacerlo desde mi posición, porque el fútbol funciona como funciona. Si se da que soy director deportivo o tengo un puesto de responsabilidad o diferente al de entrenador, pues lo haré, pero de momento me gusta este proceso (el de ser entrenador). Sé donde estoy, mis funciones, sé lo que tengo que hacer y mis limitaciones. Que la gente lo utilice (ese rumor) para provocar cosas no depende de mí.

Siempre te has desmarcado en tus comparecencias por ser muy sincero y decir las cosas sin medias tintas y en tu primera etapa ya expusiste que el Deportivo tenía que preguntarse qué quería ser, ¿crees que ser claro ha podido pesarte o ha podido ser un problema? Porque la sinceridad no siempre se encaja bien…

Hay una particularidad, soy de aquí, no puedo permitirme el lujo de quemarme en mi propia casa. Los resultados determinan lo que tú eres o lo que vas haciendo te coloca en una categoría u otra. En este caso pasaba por recuperar la vitola de club profesional. Soy joven, pero he trabajado con muchos directores deportivos, con todos lo he hecho muy a gusto y muy natural. Nos juntábamos una serie de personas e íbamos opinando y combinando ideas hasta que el final salía algo y lo defendíamos a muerte, es la forma de trabajar en equipo. Se puede estar más de acuerdo en unas cosas y menos en otras, lo que se trata es de ir de la mano. Cuando uno tiene ideas y las sigue, cuando te vienen mal dadas te pueden agarrar a ellas sin dar bandazos. Soy entrenador, quiero entrenar y voy a entrenar. Ojalá pudiese haber sido en Coruña, mi idea era estar, si puede ser 20 años y no dos, pero si no se diese que fuese por causas naturales: los resultados, que la gente se cansase de verme, causas más comunes al puesto de entrenador, pero estos episodios surrealistas...

¿El problema del Deportivo es que no ha tenido plan y por eso, al final, ha dado y sigue dando esos bandazos?

Es complicado, tienes un reto muy bonito, pero a la vez difícil. Aquí se pretende ascender todos los días, no solo en junio. No es sencillo y eso genera urgencia, estrés, tensión en cada una de las personas que forman parte del club. No es fácil convivir con ello y a veces bloquea ciertos rendimientos. Pero cuando hay buenas ideas, o una idea buena, la gente lo tiene claro y eso te ayuda a que cuando vengan mal dadas a revisar lo que estás haciendo, reajustarlo y tirar hacia adelante. No creo que este descubriendo nada bueno. Cuando se habla de resultados antes que de procesos, es algo que puede ocurrir, pero no es lo más habitual. Los resultados son producto de los procesos.

¿En qué se puede mejorar en aspectos del club como la cantera o Abegondo?

Lo de Abegondo tiene que ver no solo con el fútbol base, o con los chicos. Están expuestos y hay que darles opciones, pero no por caridad. Hay gente que llama a la puerta, hay gente en condiciones de poder ayudar al equipo, pero creo que tienen que hacerlo con una estructura que te facilite el día a día, trabajar como Dios manda y sentir esa exigencia. Creo que cada persona que forma parte de un club tiene que sentir exigencia permanente para no terminar acomodándose, porque eso te obliga a dar lo mejor de ti mismo día a día, para que en algún momento uno recoja lo que siembre.

¿Te arrepientes de haber regresado?

Tenía que ganar si lograba el ascenso, pero no me arrepiento de haber venido. Es verdad que hubo gente que me dijo que me lo pensase, pero soy muy estómago y las entrañas me decían ‘dale’ y lo volvería a hacer todas las veces que hubiese hecho falta. Me veía en condiciones de poder ayudar, pero no ha podido ser.

Tú que eres coruñés y te reconoces deportivista, que entiende la idiosincrasia de este club, ¿crees que el Deportivo ha perdido una oportunidad con tu salida? Porque habías unido de nuevo a afición y club, entiendes lo que rodea al equipo, podías transmitir a los jugadores el significado de lo que es ser deportivista…

Son más de 25.000 motivos los que uno atiende para darle significado a lo que es ser deportivista, es precisamente eso, su gente, su afición, todos esos locos, locas, de Galicia, de España, de fuera de España… Este club es enorme, más allá de la categoría en la que está, su patrimonio principal es su afición. Toda esta masa social es un fenómeno sociológico. Esto va de emoción, de sentimiento y es así. Como persona, no solo entrenador y deportivista, lo que realmente le pediría al destino es que toda esa nueva afición que está surgiendo en el Depor, todo lo que escuchan en sus casa, sobre los grandes momentos del Depor, que no tienen que ser volver a ganar una liga, ganar una Copa del Rey, que no los han visto, los puedan sentir.

¿Y cómo te vas después de la forma en que te comunican tu cese? ¿Cuáles son tus sentimientos?

Al club espero y deseo que le vaya francamente bien. A pesar de lo que ha ocurrido ahora, espero y deseo que le vaya bien. Ojalá a la gente (afición) se le pueda dar un uno por ciento de lo que entregan, que lo hacen de manera altruista. Eso creo que también es ascender, es más importante que ascender, que se sienten identificados con aquello que se haga (desde el club).

¿Y qué harás ahora? ¿Piensas en entrenar o en tomarte un descanso después de lo ocurrido?

Soy entrenador y quiero entrenar, es verdad que no es abril o mayo. Dejé pasar cosas de esta temporada y de la que viene porque cuando te llama el Depor... Me apetecía mucho venir y tratar de ayudar. Quiero entrenar, ¿cuándo? Ya, pero no sé si será esta temporada o la que viene.

A pesar de todo, si te llama el Depor, ¿volverías?

Sí, tal cual, aseguraría mejor el contrato (risas) pero sí. No pienso en eso, está reciente, pero esto a mí no me detiene. Yo quiero entrenar, no va a ser aquí, me hubiese gustado, pero iré con la honestidad y voluntad en favor del club que me llame.