Rodri Ríos: "Me sorprendió lo mucho que evolucionó Quiles en poco tiempo"

Rodri Ríos personifica la gran amenaza para el Deportivo mañana en Riazor. El delantero nacido en Soria y criado en la localidad sevillana de Dos Hermanas luce unos números que meten miedo. Fichó por el Ceuta el 8 de noviembre y en 19 partidos de liga ha marcado 17 goles y ha repartido tres asistencias.

Siete veces te has enfrentado al Depor en la liga (cinco en Segunda, una en Primera y otra en Primera RFEF) y nunca le has ganado, ya que sumas seis derrotas y un empate.

Mejor, porque así me motivo más. Yo soy muy positivo, así que espero que esta vez sí.

Será tu cuarta visita a Riazor. ¿Qué recuerdos tienes del estadio coruñés?

Para mí, Riazor es un estadio de Primera, con una afición muy buena, que siempre responde, como se está viendo en Primera RFEF. Es un súper equipo de España.

Antoñito es uno de los jugadores a los que te has enfrentado en más ocasiones, con nueve duelos. Además, sois amigos. ¿Con ganas del décimo?

Sí, siempre que te enfrentas a un amigo tienes ese gustito especial.

Le ganaste los cinco primeros, empatasteis el siguiente y en los tres últimos la victoria ha caído de su lado.

Está igualado (risas). Espero sacarle más ventaja este domingo y, sobre todo, disfrutar, que el fútbol está para disfrutar y competir, pero con compañerismo. Aunque los dos vamos a intentar ganar, claro.

Antoñito dijo el jueves que tus hijos se quedan a dormir en su casa cuando venís a A Coruña.

Sí, aunque esta vez no se quedan porque van más compañeras y han cogido una casa al lado de Riazor, pero sí que van a estar juntos. Otras veces sí hemos ido a su casa.

Quiles también habla maravillas de ti. Coincidisteis en el Córdoba, aunque tú jugabas en el primer equipo y él en el filial.

Recuerdo que esa temporada venía mucho con nosotros, no jugó demasiado, pero a los años siguientes mejoró mucho. Me sorprendió lo mucho que evolucionó en poco tiempo y a la vista está que lo está haciendo bien en el Depor.

Tus números en el Ceuta son espectaculares.

Es verdad que son unos números muy buenos, que habiendo empezado la temporada a mitad de noviembre, tiene más valor aún. Pero no vale con eso, hay que rematar la faena y que el equipo se salve, que es lo importante a partir de ahora.

Lo increíble es que estuvieras sin equipo, tras finalizar tu contrato con la UD Logroñés.

Fue una decisión personal, no por falta de equipos. Necesitaba ese parón mental y creo que fue una decisión correcta porque a menudo vivimos en este mundo sin pausa y a veces hay que parar para coger impulso para lo que viene, así que decidí parar y empezar en noviembre de nuevo porque estaba muy motivado y con ganas renovadas.

Cuando llegaste a la escuadra caballa, llevábais 3 puntos en once jornadas, cerrasteis la primera vuelta como colistas con 8 puntos. Y en los trece duelos que llevamos de segunda vuelta, sois el mejor equipo con 29 puntos, ocho triunfos y cinco empates.

Todos pensaban así menos los que estamos dentro y la afición, que nos ha apoyado cuando teníamos tres puntos, íbamos ultimísimos y todos nos daban por muertos y hundidos, pero nunca hemos dejado de creer y esa ha sido una de las claves para salir de ahí.

Jugaste 46 partidos en Primera y marcaste 11 goles y te enfrentas a Lucas, con 202 encuentros en la máxima categoría española y 55 dianas. Menudo duelo de artilleros.

Lo de Lucas es de admirar porque, a pesar de lo que es y ha sido capaz en Primera División, que es la élite, que ahora esté en el Depor es un placer para el Deportivo y para esta categoría. No todo el mundo se baja dos categorías para intentar ayudar al equipo de su ciudad a estar más arriba.

Aún cuesta entender cómo pudo ganar el Deportivo en Ceuta, teniendo en cuenta el partido que hicisteis ambos equipos.

Al final, ganan los que mejor gestionan sus ocasiones y conceden menos, pero fue un partido atípico porque concedimos dos fallos y los aprovecharon. Luego reaccionamos, marcamos, pero no fuimos capaces de empatar ni remontarles, a pesar de las ocasiones. Pero es una motivación extra también para el domingo.

El conjunto blanquiazul llega de fallar una vez más a domicilio. Aunque es el mejor local y regresa a Riazor. ¿Cómo ves el duelo?

Va a ser muy complicado porque en casa son muy fuertes y con veintitantas mil personas que van a Riazor, imagínate lo que tiene que ser ese plus para ellos. No va a ser fácil, pero todo lo que sean retos y barreras a romper, motiva.

¿La necesidad coruñesa de ganar puede jugar en su contra?

Esta liga está muy apretada por todos sitios y que el Depor haya empatado el último partido no sé si es bueno o malo, porque van con muchas ganas de sumar un triunfo, pero nosotros también vamos con las mismas ganas o más porque nuestro objetivo es más peligroso que el suyo.