Riazor, una caldera para recibir este domingo al Real Madrid Castilla

Riazor se prepara para ser un auténtico hervidero este domingo, en la visita del Real Madrid Castilla. El número de entradas vendidas al cierre de esta edición era de 7.429 y los billetes se podrán adquirir incluso el día de partido, por lo que se prevé una de las mejores entradas del curso.



El Deportivo afronta un mes de marzo clave en el que recibirá este domingo al filial del Castilla, el siguiente domingo a las 17 horas jugará a domicilio ante la Cultural Leonesa y terminará el mes con la visita del Celta B el 26 a las siete de la tarde.

Cifra récord

Pero no estará solo el club, que confirmó este lunes que había superado los 25.000 abonados, todo un hito en las actuales circunstancias, con el equipo compitiendo por tercer año consecutivo en la tercera categoría del fútbol español. La afición no decae en su empeño de llevar en volandas al Depor cada quince días en su feudo y tampoco tiene reparos en recorrer kilómetros para estar con los suyos cuando compiten a domicilio.

Hinchada viajera

Así, no es extraño ver como las gradas habilitadas para las aficiones visitantes se llenan de banderas, bufandas y camisetas blanquiazules. Y eso a pesar de que muchos equipos buscan ‘hacer caja’ a costa de los seguidores del Depor, con precios muchas veces abusivos para los no empadronados en las localidades.

Pero, como hinchas herculinos los hay por toda la geografía española, no hay partido en el que el equipo coruñés no sienta el calor de los suyos. Y eso a pesar de que como visitante, al Depor, se le atragantan los partidos.

Máxima asistencia

El Deportivo registró la mejor afluencia del curso el pasado 8 de enero, cuando el equipo se enfrentó a Unionitas, con 23.745 aficionados presentes en las gradas.



Con el actual ritmo de venta de localidades, unido al aumento de los abonados y el tirón del filial blanco, que entrena Raúl González, se aventura a que puede ser la mejor afluencia de la presente campaña.



El Castilla es actualmente tercero, con 48 puntos, a dos del Deportivo y a parte de lo que hay en juego entre ambos (en la ida perdieron los blanquiazules en Valdebebas) el duelo tendrá su ‘picante’ ¿El motivo? El regreso del exblanquiazul Noel López, al que Riazor, que será una caldera, puede recibir con recelo.