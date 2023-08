Retuerta y una nueva alerta en los laterales del Depor

Los problemas en los laterales del Deportivo crecen. Después de confirmarse la lesión de Paris Adot en el carril derecho, este jueves el que se lastimó fue Alberto Retuerta, que sufre molestias en un cuadríceps.



El lateral zurdo, que había entrado en el minuto 60 en el duelo ante la SD Compostela por Balenziaga, tuvo que retirarse a los cinco minutos debido a problemas musculares. Una dolencia en un cuadríceps que hará que hoy pruebe sus sensaciones y testee cómo se siente en la vuelta al trabajo del equipo en Abegondo.

Continuidad en el aire



La salida de Retu del club es algo que puede producirse, según había reconocido Fernando Soriano en una reciente comparecencia de prensa. “A día de hoy no es definitiva (la decisión). Él está con sus partidos nuevos, no tan buenos, entrenando con nosotros... No tardaremos mucho en tomarla, las decisiones de salidas antes de 7-10 días estarán tomadas. Si se toma alguna decisión de salidas, será rápida”, argumentaba el actual director deportivo del Depor.



A la espera de cómo responde de estas molestias, estas podrían ser un problema de cara a una posible venta del zaguero, que el curso pasado se había marchado cedido al Hércules, donde sí había tenido minutos. Un total de 1.316 en los quince partidos disputados con el conjunto herculano. La lesión de Retuerta se convierte en un nuevo infortunio para una demarcación que en los últimos años en el Depor no ha estado exenta de problemas de lesiones.



Las sufrieron jugadores como Víctor García (un edema óseo que se complicó), Trilli (que tuvo que ser intervenido en Barcelona de una lesión en el tobillo) o Antoñito (que padeció varias sobrecargas musculares), en el carril derecho. Mientras, en el lateral izquierdo tampoco se salvó el curso anterior Raúl Carnero, también con problemas musculares en el bíceps femoral.

‘Entre algodones’



En lo que llevamos de pretemporada varios integrantes de esa posición ya se han visto mermados. El defensa Ximo Navarro, de momento última incorporación en el mercado estival y que puede actuar tanto de central como de carrilero, estuvo varios días trabajando al margen junto al readaptador Álex Canosa.



Su compañero en esa demarcación, Adot, padece ahora también una una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha. El lateral, que había jugado de inicio ante el Atlético Arteixo y el Bragantino, salió desde el banquillo ante el Coruxo y esta dolencia merma su continuidad, cuando estaba siendo de los habituales. Una baja que abre la puerta a jugadores como el canterano Álvaro Santamaría para tener así más protagonismo.

Una presencia de la que también gozó el lateral diestro Marc Lachèvre del Fabril, que jugó de inicio contra el Compos. Los laterales, con varios ‘tocados’, son una demarcación que, de nuevo, se encuentra en alerta en el Deportivo.