Remontada apoteósica del Deportivo contra el Atlético en la Copa del Rey Juvenil

Deportivo 3-2 Atlético



Ni Fernando Torres, ni Adrián Niño, ni un 0-2 al descanso pudieron con el Deportivo, que protagonizó una remontada apoteósica en Abegondo. Los goles de Mardones, Martín y Diego hicieron posible la clasificación a cuartos de final del equipo de un Manuel Pablo que, curiosamente, cumplió hoy 47 años. ¡Menudo cumpleaños le brindaron sus jugadores!



Manuel Pablo no es un entrenador de muchos experimentos y no los hizo contra el Atlético. Los cambios que hubo respecto a su once inicial habitual fueron los lógicos y esperadas: las titularidades de los fabrilistas Diego, que actuó de interior en un medio del campo completado por Carlos de pivote y el ‘capi’ Baldomar en el otro interior; y del delantero Martín Ochoa, máximo goleador de Tercera, quedándose Kevin Sánchez, pichichi del equipo, en el banquillo. Enfrente, un Atlético armado en un sistema con tres centrales, dos carrileros muy largos, una pareja de medios, y tres puñales en la última línea: Adri Niño en la derecha, Abde en punta y Salim en la izquierda.



Lejos de ser un partido cerrado, la propuesta del Deportivo, con una presión muy alta ante la salida de balón en corto del Atlético, provocó que hubiese mambo desde prácticamente el primer minuto. El juego se desarrollaba en la parcela de campo del Atlético pero las ocasiones más claras se sucedían en el área del Depor. La primera, en el minuto 4, fue de Abde tras una falta de entendimiento entre Vilela y Seydi una disputa cerca de la medular. Lemos reaccionó bien con una parada abajo desviando a córner. En el 18, Adri Niño tuvo un mano a mano con Lemos pero su tiro con la zurda salió por encima del larguero. En el 24 fue Abde, con un cabezazo franco, el que obligó a realizar un paradón a Lemos para evitar el 0-1. El portero del Depor se quedó con otra pelota en el área pequeña después de que la tocase Vilela con el muslo en una acción en la que Santamaría le sacó las pegatinas a Berrocal.

0-1 y 0-2

El Atlético tomó ventaja en el marcador superada la media hora de partido. Con el Deportivo en un posicionamiento avanzado, con muchos metros entre la línea defensiva y el área, es un peligro que el rival tenga el balón controlado por dentro. Javichu metió un pase en profundidad a la espalda de Berrocal, que había cerrado demasiado, y Santamaría, ’11’ rojiblanco y un auténtico correcaminos, cabalgó por la derecha sin oposición. Seydi trató de obstaculizar el centro, pero el extremo visitante dio el pase atrás, a la frontal del área, donde se encontraba Adri Niño, máximo goleador de su equipo esta temporada. El delantero de Rota solo necesitó un contacto con el interior de su bota directa para mandar la bola a la red colándola muy cerca del palo izquierdo de Lemos.



Sin dar tiempo al Deportivo para reaccionar, tres minutos después, en el 34, el conjunto de Manuel Pablo cometió un error en cadena que terminó en penalti. Santamaría despejó sin aparente peligro ante la presión blanquiazul en un saque de banda. Seydi falló un despeje fácil a media altura y permitió que Abde, que se encontraba en su espalda, enfilase el área. Vilela hizo la cobertura y llegó a tiempo, pero no temporizó y atropelló al delantero del Atlético. El coruñés López Vila no dudó ni un segundo: penalti. Adri Niño, quién si no, cogió el esférico, lo colocó con mimo en el punto de penalti y marcó su segundo gol de la tarde eligiendo el mismo palo del primer gol. Era el 0-2. Eliminatoria cuesta arriba.



Abegondo estaba a reventar y no se merecía un partido sin historia en la segunda parte. El paso por vestuarios fue como un bálsamo para el Deportivo, que fue otro.

Efecto Mardones

El Depor no tuvo que hacer cambios para, valga la redundancia, cambiar el partido. El primer aviso fue de Diego en el 47 con una falta al larguero. Solo cuatro minutos después llegó el 1-2. La jugada nació por la banda izquierda, con un pase de Diego hacia delante para Villaverde y con otro de este último para Martín, que controló en el punto de penalti ante Dani para sacar un tiro con la zurda que Mestre desvió dejando el cuero suelto en el área pequeña. Mardones apareció con todo para mandar la bola a la red. El ‘7’ blanquiazul no solo tuvo peso en la remontada por su gol. Diez minutos después del 1-2, asistió en el 2-2. Recibió un ‘pase’ del central Rony y con un toque sutil con la zurda dejó solo a Martín contra Mestre. La definición, de vaselina con la derecha, fue de crack.



Faltaba media hora, Torres no sabía que hacer, pero el Depor dejó de tener ocasiones. Parecía que podría haber prórroga, pero a Diego, que el domingo jugará con el Fabril contra el Arosa, no le pareció bien. Minuto 85. Contra por la derecha de Kevin, que se detuvo en el área. Centro manso y el Atleti se lía en el despeje. La bola le cayó a Diego, que amagó con la zurda llevándola para la derecha y gritar: ¡Feliz cumpleaños, míster!