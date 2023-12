Remontada ante el colista de un Depor que entró dormido al partido

El Deportivo ha dormido en el primer puesto a la espera de lo que haga esta mañana (11.00 horas) el Espanyol, que puede recuperar el liderato si gana en casa al Alhama, tercer clasificado. El equipo de Irene Ferreras no falló contra el colista Athletic B en Abegondo en un partido al que entró dormido y en el que perdía por 0-2 en el minuto 12. Un gol en propia puerta, otro de Ainhoa y un doblete de ADT hicieron posible el triunfo del cuadro blanquiazul.



En el minuto 4, Agote recibió un pase de Artero en el pico derecho del área deportivista, consiguió zafarse de la marca de Clara, y con un gran centro-chut superó por arriba a Lucía, que nada pudo hacer en ese balón que se coló por la escuadra.



Las bilbaínas buscaron ampliar su ventaja inicial en un saque de puerta lanzado por Eunate que superó el mediocampo local y el pelotazo se convirtió en un pase al hueco para que Iribarren pudiese encarar. La jugadora del filial rojiblanco controló muy pegada a la línea de banda en posición de centro, buscó driblar a Clara para finalmente centrar un balón que acabó convirtiéndose en un tiro imparable para Lucía consiguiendo el 0-2 en el minuto 12.



En el 17 Inés consiguió encontrar con un pase interior a Ainhoa Marín, que llegó hasta la línea de fondo dentro del área pequeña para buscar un pase de la muerte que la defensa rojiblanca Amaia intentó cortar, pero acabó metiendo la pelota dentro de su propia portería.



El Depor empató en el 40, cuando Eva Dios consiguió encontrar a Ainhoa, que optó por la jugada individual y consiguió batir a Eunate con un tiro raso entre las piernas de la portera. Así se llegó al descanso con 2-2.



Un error en la salida de balón de una mediocampista rojiblanca dejó a Ana de Teresa en un mano a mano contra Eunate, ADT definió de manera excepcional con un tiro raso a la derecha de la portería, engañando por completo a la guardameta.

Poco después, Ainhoa Marín, desde el extremo derecho, le puso a Ana de Teresa un balón excepcional que la delantera no desperdició y cabeceó al fondo de la red. El Deportivo Abanca selló así su remontada en el minuto 64, poniendo el 4-2 final en el marcador.



Después del gol de ADT, Irene Ferreras no quería relajación en el equipo, por ello realizó un doble cambio, Millene y Samara entraron por Charle y Cris Martínez. Con estos movimientos el Depor intentó dominar el partido, y que no hubiese ningún atisbo de remontada visitante. El cuadro rojiblanco no contó con grandes ocasiones para poder recortar distancias en el marcador, tan solo algún acercamiento con balones colgados al área.