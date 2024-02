Quintero: "Confío plenamente en mi talento y trabajo"

Luis Quintero, extremo derecho hispano-colombiano de 19 años fue presentado como el tercer fichaje del Deportivo en el mercado de invierno.

Cedido por el Villarreal, con una opción de compra elevada, llega para aportar al equipo.

"Confío plenamente en mi talento y trabajo", expuso ante los medios.

Acompañado en su presentación por sus padres y representante, el jugador precisó que "ya he conocido a la gente del 'staff' y me he sentido como uno más; tengo familia en Coruña y he pasado veranos aquí, pude conocer a Lassad y sentí cariño siempre por el Depor".

Después de no tener muchas opciones en el Amorebieta, el dorsal 16 blanquiazul cree que es su momento. "Me toca ahora dar un nuevo paso", afirma.