Quiles: “Vuelvo a ser el Quiles que quiero ser, pensando rápido”

El gol que dio los tres puntos ante el Sanse llevó la firma de Alberto Quiles. Jugada maratoniana y segundo tanto del onubense esta temporada.



“Hay que cerrar los partidos porque al final sufrimos un poco. Ellos no tuvieron ocasiones claras, pero siempre está el miedo de que te empaten. Tenemos que ir a por el segundo, sin miedo, porque te meten atrás y se sufre mucho”, admitió el delantero.



Así relató la jugada: “Cogí el balón, conduje hacia delante, porque había mucho campo, solo veo al central, me voy a por él, desde un principio tenía pensado eso, darle con la izquierda y ponerla en el palo largo”, explicó.



Quiles se parece a Quiles. “Lo dije cuando no estaba metiendo goles que no me preocupaba tanto el gol como las sensaciones, que no encontraba mi juego. Ahora estoy con confianza, vuelvo a pensar rápido, a ser el Quiles que quiero ser”, afirmó el atacante.



La victoria también tuvo su cuota de sufrimiento. “Nos está costando un poco. En el primer tiempo dominamos pero ellos nos llegan en alguna ocasión clara y eso lo tenemos que mejorar. Hace falta el ganar partidos. Hacemos tramos de encuentro muy buenos, pero otros en los que parece que es otro equipo”, reconoció el delantero del Depor.