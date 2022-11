Quiles: "Borja no dio con la tecla; todo el mundo parecía incómodo jugando"

Alberto Quiles vuelve a ser Alberto Quiles. Lo dijo tras estrenar su cuenta de goles esta temporada, algo que se le resistió, y este jueves volvió a citarse con el trofeo Estrella Galicia al mejor jugador del mes de octubre. Analizó la situación del equipo, la personal, la despedida de Ibai Gómez e incluso el cambio de titularidad en el banquillo, con recado para Borja Jiménez.

La salida de Ibai Gómez: "Fue una sorpresa, no sabíamos nada. Es su decisión, la respetamos y si encima dice que se siente en paz es que ha hecho lo correcto"

Vaciles con el tema Piqué a Ibai: "No. Él nombró a Piqué porque dijo que fue un poco como una señal, de por qué esperar a enero si Piqué lo había dejado ahora, pero nada de vaciles".

Copa: "Tenemos que salir a ganar y si luego te puede tocar un equipo de superior categoría siempre es bonito, una prueba de nivel, verte ante rivales de ese tipo. Vamos a salir a ganar porque tiene que ser así.



Rotaciones: "Es una cosa del entrenador, del equipo que saque, es cosa de Óscar".



Calendario: "Prefiero la Copa entre semana y jugar el finde la liga, pero no me importa"

Enfermería, Granero: "Parece que todas las lesiones vienen atrás y estamos un poco cogidos con pinzas atrás. Borja ya lo puso en redes, ojalá se recupere y no le vuelva a pasar más".

Premio: "Todo lo bueno que le pase a un jugador siempre refuerza y es bueno. Estoy muy contento y ojalá no sea el último"

Compañeros de delantera, Svensson: "Es un tío que lucha todos los balones, que si tiene que chocar con una pared choca y que hace esa función de fijar centrales y dejarme un poco más libre. Me siento bien pero también con Gorka o Kuki. Antes yo era el que no estaba bien"

¿Por qué no estabas bien? "Borja intentó dar con la tecla pero no sé qué pasaba que no daba con la tecla, si hubiera dado con ella, seguiría. Todo el mundo parecía incómodo jugando, ahora veo al equipo mejor"



Césped artificial: "A todo el mundo le gusta natural, en artificial hay más riesgo. Hay que adaptarse"

Haber ganado fuera de casa: Lo hablamos en el vestuario, todos los partidos son importantes pero ese un poquito más que los demás. Podemos hacer tres victorias seguidas, eso nos va a dar una moral increíble"

Renovación: "Está igual, parada"