Pinceladas del primer once del Depor en la Copa del Rey

El Deportivo avanza hacia la Copa del Rey. La primera eliminatoria se celebra el sábado en el campo de hierba sintética del Guijuelo, en el que el Deportivo tratará de apear al equipo chacinero para seguir adelante en una competición que conquistó en dos ocasiones, aunque eran otros tiempos.



Lo que no cambia son las rotaciones a la hora de afrontar el torneo del KO. Los equipos aprovechan esta competición para dar minutos a los menos habituales y descanso a los que más carga acumulan. Todo ello condicionado por las bajas, que en el Deportivo no son pocas. Están en la enfermería jugadores como Ian Mackay, Borja Granero y Pablo Martínez. Además, Isi Gómez está sancionado y todavía no al cien por cien tras una lesión muscular.



Este jueves, en el césped de la Ciudad Deportiva de Abegondo el equipo herculino trabajó los ataques, con centros desde la banda y remates en el área, y también ensayó acciones a balón parado en diferentes alturas del campo, desde córneres a faltas laterales.

En esas acciones, el cuerpo técnico les pide que estén “vivos” para que no haya sorpresas negativas en Guijuelo.



De ese ejercicio podría extraerse alguna conclusión respecto al once que presentará Óscar Cano en el encuentro con los salmantinos.

Compartían equipo futbolistas como Trilli, Álex Bergantiños, Retuerta, Peke, Kuki Zalazar, Víctor Narro, y Gorka Santamaría. Con ellos, además, estaban Villares y Olabe, que tendrían continuidad en la medular, y algún canterano en el eje de la zaga junto al capitán: Ángel Puerto o Dani Barcia, con más opciones, en principio, para el primero que para el segundo.



Mañana, en la última sesión, el once podría quedar más definido. Además de Barcia y Puerto, trabajaron con el primer equipo Brais Val y Mario Nájera.