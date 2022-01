Pesca deportiva | Agitación en la pesca gallega por las declaraciones de Arcay

El martes llegaba a las redacciones una nota de prensa firmada por la junta directiva de la Asociación Galega de Sociedades de Pescadores.



La misma se titula “Sobre las declaraciones de David Arcay sobre furtivismo”. Los argumentos del campeón del mundo de pesca a mosca se exponían en una charla en la que participaba también el escritor Francisco Narla. Fue n un canal de Youtube en casi dos horas de tertulia de pesca.



El texto de la asociación de pescadores es el siguiente:



En las últimas horas se ha dilvulgado un video por las redes sociales en el que David Arcay, en una entrevista, afirma tajante y textualmente: “... Seguimos teniendo muchísimo furtivismo en cuestión del pescador con muerte, que a ellos les sienta mal que se lo digas, pero dicen que son pescadores que no son furtivos. Yo creo que diría el 80 por no decir el 99, pero bueno vamos a decir el 80% de los pescadores con muerte que digamos que por sistema pescan con muerte, vale, yo creo que el día que les pican los peces se llevan más peces de los que se pueden llevar. Ya digo, digo el 80 pero podría decir el 99% tranquilamente...”



Desde la Asociación Galega de Sociedades de Pescadores (AGSP), conformada en su gran mayoría por sociedades colaboradoras con la Consellería de Medio Ambiente, manifestamos nuestra indignación por estas afirmaciones que rayan en el delirio pues acusa y señala como furtivos al 80% de los pescadores gallegos, pero que “tranquilamente podrían ser el 99% “.



Estas intolerables acusaciones provienen de un pescador que representa al Club Salmo en el Consello Provincial de Pesca Fluvial de A Coruña y que forma parte del Consello Galego de Pesca (por invitación de la Directora Xeral de Patrimonio Natural), por eso tiene una gravedad sin precedentes.



La Junta Directiva de AGSP queremos condenar públicamente las palabras del Sr. Arcay pues esta acusación no es de recibo, no tiene ningún fundamento, no se ajusta a la realidad y siembran la sombra de la sospecha para el colectivo de pescadores que representamos y es lesivamente injusta para el resto de los pescadores gallegos. Este proceder es absolutamente inadmisible por mucho perdón que pida posteriormente, no se puede acusar sin ninguna prueba a la casi totalidad de los pescadores gallegos de ser furtivos que lo único que consigue es crispar y enfrentar a este colectivo con aseveraciones totalmente falsas y sin el menor fundamento.



La situación se agrava más si tenemos en cuenta que el Sr. Arcay es el monitor designado por la Federación Galega de Pesca para impartir los cursos de formación para menores y jóvenes con vistas al relevo generacional; cursos que son subvencionados en tu totalidad por la Conselleria de Medio Ambiente y por los que el Sr. Arcay percibe sus emolumentos.



A resultas de esta intolerable acusación a los pescadores gallegos, desde la AGSP exigimos a la Consellería de Medio Ambiente que tome, por vía de urgencia, las medidas que considere oportunas para que este señor no ostente ningún grado de representación en órganos administrativos ni actividades relacionados con la gestión de la pesca continental en Galicia.









Más reacciones





Durante la jornada de ayer la Asociación Galega pola defensa da Pesca Recreativa y la Asociación de Empresas de pesca Recreativa venían a manifestarse en los mismos términos.



En los últimos comités de pesca auspiciados por la administración han quedado patentes dos posturas, la de los pescadores tradicionales, que son la mayoría, y la de los pescadores que apuestan por la captura y suelta, una modalidad que capitanea David Arcay y que en Galicia tiene su espacio desde hace algunos años con tramos de ríos y cotos en los que no se extraen los peces de las aguas.