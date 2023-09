Perdiendo sensaciones jornada tras jornada

El técnico José Ángel Salgado ‘Peli’ analiza el rendimiento del Deportivo tras las cinco primeras jornadas de la liga.

¿Cómo viste al Depor frente al Cornellà?



“En la primera parte fue de menos a más, sin grandes alardes, y la acabó relativamente bien, sobre todo a raíz de que Hugo Rama interpretó muy bien dónde tenía que colocarse para que lo encontraran José Ángel y Villares y hallar los espacios en ese 5-3-2 que planteó el Cornellà. Fue capaz de encontrar amplitud en banda derecha con Paris y Davo, que aunque no estuvo muy acertado, sí supo interpretar esos espacios para contrarrestar la poblada defensa del rival. En la segunda parte fue de más a menos y por momentos se hizo demasiado largo, demasiado ancho y no tuvo tranquilidad para encontrar la amplitud, precisamente ante un rival que quería que se hiciera largo para poder correr, ya que los jugadores del Cornellà son muy potentes atacando el espacio”.

Error defensivo en la jugada del empate



“Nos recordó a fantasmas del pasado en cuanto a esa inseguridad en acciones a balón parado y jugadas al área. Pero lo considero un accidente porque si en algo mejoró el Depor este año es en la seguridad defensiva. Tenemos dos buenos centrales, con Pablo Vázquez que aporta lo que nos faltaba, y buenos laterales. Balenziaga se prodiga menos en ataque, pero está defendiendo muy bien, y Paris dio profundidad. Me sorprendió que el Depor se dejara pillar por lo previsible de esa acción porque es algo que suele hacer el Cornellá, saque largo sobre Toni Arranz para buscar esas situaciones. Ya antes hay un córner que no rematan de milagro y una acción defensiva de Pablo que impidió que marcaran antes”.

De más a menos desde el inicio de liga



“Podemos decir que el Depor en cada partido fue perdiendo sensaciones, bien por las bajas, que no voy a negar que son muy importantes, pero si somos responsables y coherentes con nuestra opinión a principio de temporada, decíamos que el Depor tenía una plantilla profunda en cuanto a número y calidad como para suplir ausencias. Es una mezcla de todo porque hay aspectos futbolísticos en los que el equipo debe darle una vuelta. Se está encontrando con rivales que defienden con mucha densidad y muy cerca de su portería, y con la lesión de Barbero y Lucas ausente, echa más en falta un delantero de estar que de aparecer. Ante el Cornellà yo habría optado por Martín Ochoa, no porque sea de la cantera, sino porque el partido y el rival te llevaba a ese tipo de delantero. De hecho, cuando él salió se notó positivamente”.

Prueba fallida de Valcarce como ‘9’



“Si miras la trayectoria de Valcarce en los últimos años, su principal característica es de llegar, como vimos en el gol contra Unionistas. Si a un llegador le obligas a jugar la mayor parte del tiempo de espaldas a la portería contraria, estás limitando sus condiciones. No creo que Idiakez esté contento con esa alternativa y debe dar una vuelta a las opciones”.

Regresa Lucas tras cumplir su sanción



“Vuelve Lucas y nadie va a poner en duda la importancia que tiene en una categoría como la Primera RFEF, pero creo que el perfil que necesita el Depor, por el tipo de rivales y partidos, es un delantero más de las características de Martín Ochoa que de las de Lucas. Esas alternativas te las da la profundidad de la plantilla... un delantero como Martín Ochoa y por detrás me gustaría ver, en lugar de ese doble mediocentro José Ángel-Villares, otro perfil como José Ángel-Salva Sevilla y Hugo Rama por delante, o Lucas por detrás del delantero y Rama tirado más hacia la banda, como jugaba en el Lugo”.

Confianza en Germán, pese a los fallos



“Hasta ahora no estaba cometiendo grandes errores, bien es cierto que la seguridad defensiva que estaba mostrando la última línea le permitía tener muy poca intervención. Contra Unionistas comete un error, pero que también se lo achaco a la línea defensiva, que está mal parada y hay una serie de fallos en cadena de los que él también forma parte. Pero el año pasado había mucha más diferencia entre Mackay y Edu Sousa, que la que puede haber esta temporada entre Parreño y Mackay. Atendiendo a las explicaciones del entrenador de que el juego debe iniciarse desde atrás, no nos puede extrañar que opte por Parreño porque tiene mejor juego de pies. Estoy tranquilo con cualquiera de los dos porque me parecen dos porteros de plena confianza para la categoría”.

Incapaz de ganar en tres duelos en Riazor



“Me preocupa porque creo que buena parte de las opciones de conseguir el ascenso directo pasan por mostrarse más contundente en casa en cuanto a juego y resultado. Has jugado contra Majadahonda, Teruel y Cornellà y no has sido capaz de ganarles. Contra el Rayo y el Teruel, pese a estar con diez, el Depor hizo muchas cosas para ganar, pero no tengo la misma sensación frente al Cornellà”.

Ansiedad, si no llegan las victorias



“En el mundo del fútbol es inevitable que cuando no consigues los resultados, la gente se va a poner nerviosa, se va a impacientar, pero es necesaria la tranquilidad y no aportar más tensión añadida e innecesaria. Creo que el Depor tiene margen de mejora de sobra para cambiar la situación, y de aquí a enero mirar si se ficha algo más, porque yo no soy partidario de fichar a nadie ahora”.

Motivos para ser optimistas



“La seguridad defensiva que ofrece el equipo respecto a otros años; el nivel que aún estamos intuyendo en ciertos jugadores que nos pueden dar ese aspecto diferencial, como José Ángel, Salva Sevilla, Hugo Rama, que está yendo a más para convertirse en un jugador importantísimo en la faceta ofensiva; y antes de lesionarse me gustó mucho esa verticalidad y agresividad que mostraron Yeremay y Mella, buscando hacer daño, ser protagonistas en el uno contra uno. Creo que cuando recupere jugadores, el Depor encontrará las sensaciones y el rendimiento de los primeros partidos”.