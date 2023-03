Pepe Sánchez, con una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda

Pepe Sánchez se perderá presumiblemente el duelo Unionistas de este sábado a las 19.00 horas en el Reina Sofía. Tras tener que retirarse el domingo en el tramo final del encuentro ante el Celta B, debido a unas molestias en el cuadríceps de su pierna izquierda. Las pruebas médicas a las que fue sometido esta tarde revelaron que sufre una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda.

Tendrá que estar con tratamiento médico y de fisioterapia, antes de pasar a trabajar con el readaptador Álex Canosa. Esta mañana en la sesión de recuperación había saltado al campo, al margen para dialogar con el doctor Barral y el readaptador Álex Canosa y se quedó siguiendo el entrenamiento.



No saltó al verde Trilli, que causó baja antes del partido contra el filial celeste por unas molestias en el psoas de su pierna izquierda, pendientes de pruebas médicas. El técnico Óscar Cano se refirió a las mismas, deseando que el lateral coruñés pudiese estar disponible de cara al choque ante el cuadro charro.

Espera que “no será tanto” como para ser considerada baja segura el próximo fin de semana: “Es un psoas que me dijo Carlos (Lariño, jefe de los Servicios Médicos blanquiazules) que le dio la lata el año anterior. Vamos a ver que no sea nada. A mí me gusta tener a todos disponibles y a partir de ahí a pelear por el puesto, a sacrificarse, a mejorar en donde tiene que mejorar cada uno y a decirme a mí y al resto que ‘soy competitivo y que puedo jugar en cualquier momento”, indicó el preparador en la rueda de prensa postpartido.



En caso de que no llegase a tiempo y Trilli no estuviese disponible, Cano tendría que tomar una decisión, ya que Antoñito es baja por cumplir ciclo de amonestaciones. En otras ocasiones optó por alinear en esa demarcación a Diego Villares. También podría ubicarse en esa posición a Adrián Lapeña, que ya tuvo que ocuparla la campaña pasada, entonces con Borja Jiménez en el banquillo.



En lo tocante a la sesión hubo rondos de pase, ejercicios de pase y conducción, centros y remates y partidillos en espacio reducido.