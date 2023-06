La pelota, en el tejado

La Federación de Peñas del Deportivo desearía no haber tenido que llegar a esta situación, pero el silencio y la incertidumbre que dicen que rodea al club les obligaron a convocar la concentración del próximo 29 de junio, delante de la sede de Abanca.



“Una hora antes hablo con David (Villasuso, actual apoderado único del club) para informarle de que habrá una reunión con las peñas, por el malestar por los comunicados y la forma de comunicarlo el club y me dice que estamos en nuestro derecho”, relata Luis Martínez, presidente de la Federación. “En esa conversación me explicó que quieren empezar de cero, una dirección deportiva y un nuevo entrenador y desde ese momento no hay más noticias del club” explicó el dirigente. Los ánimos, como explica el vicepresidente, Carlos Carballal, ya estaban caldeados en una primera reunión inicial. “Ya había gente que pedía salir a la calle y pedimos un poco de cordura, tranquilidad, a ver si esta gente (el club) reaccionaba y nos comunicaba algo”, comentó. No recibieron, como también relataba Luis, ningún tipo de mensaje por parte del Deportivo y se lamentaba Carballal: “No nos hicieron ni caso”.

Comparecencia

Tanto él como Luis admiten que, si el Depor diese algún tipo de rueda de prensa explicando la situación de la entidad, podrían estar abiertos a, llegado el caso, desconvocarla, pero no se muestran esperanzados en que el Deportivo reaccione. “Si salen a dar una rueda de prensa y explican las circunstancias la podríamos desconvocar, pero en un principio no tenemos noticias”, indicó Carballal, a lo que Luis añadió: “La convocatoria está hecha, vamos a ver si el club sale a dar la cara, aunque no lo esperamos. Veremos a ver (qué pasa), habría que estudiarlo (lo de desconvocar la manifestación). Que alguien del club saliese a dar la cara, a explicar la forma de hacer las cosas, el proyecto que hay el año viene... Nos vamos enterando a cuentagotas y por la prensa de las noticias”.



Luis cree que a la hinchada ya no se le puede exigir más, aunque advirtió que el club tiene que dejar de ‘usarla’ y demostrar que la respeta. “Al deportivismo no se le puede pedir más, hay que tranquilizar a la masa social y no alporizarla. Ellos (el club) dicen que somos ‘A súa Forza’ y hay que demostrarlo con hechos, es cuando se ve si se respeta a la afición”, afirmó. Llevará la manifestación que saldrá de la Plaza de Pontevedra a las 20 horas hasta Rúa Nueva una pancarta pidiendo respeto a la hinchada del Depor. La pelota está ahora en el tejado del club.