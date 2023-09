Dos partidos de sanción a Lucas por su expulsión contra el CD Teruel

Los pronósticos se cumplieron y Lucas Pérez tendrá que cumplir dos partidos de sanción, este fin de semana ante Unionistas y el siguiente, en casa, ante el Cornellá, por la roja directa que vio, la primera de su carrera, ante el CD Teruel a la media hora de partido. El Deportivo confirmó que recurrirá la decisión al Comité de Apelación.



Además, el jugador tendrá que afrontar una multa de 600 euros y el club una de 60 euros. No era lo que se esperaba por parte de la entidad, según admitía esta mañana por la mañana Fernando Soriano, en sala de prensa. “La sanción ya fue dura (la roja) cuando te quedas con diez en el minuto 30. Lo lógico es que viendo la repetición sea un partido”, comentó.

La clave, en el balón



El motivo de la suspensión doble lo indicado en el acta arbitral de Jaime Ruiz Álvarez, argumentando que “dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado”. La resolución se basa en dos artículos: Artículo 121 (Expulsión directa), como el 130 (Violencia en el juego) que imprimen un aspecto a lo que, en una situación normal, se traduciría en la sanción mínima de un encuentro, pero que con ese matiz se va a dos: Art. 121: “En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos, dos partidos”.



Art.130.2: “Si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos...”.



El ariete, que sufrió la primera expulsión por roja directa de su carrera, precisamente en el día de su cumpleaños, lamentaba ya en zona mixtra, tras el partido, su acción.



No trataba de justificarse, ni escudarse en que Arnau le hubiese golpeado antes de que él le diese una patada y aseguraba que no había estado a la altura de los “valores del deporte y del Deportivo”.

A la baja ya confirmada de Yeremay Hernández, recuperándose ya ayer sobre el verde de una fisura en el peroné de su pierna derecha, se une ahora, si Apelación no lo subsana, la baja forzosa del de Monelos. En lo que llevamos de curso, dos partidos, lo había jugado todo y la campaña pasada prácticamente fue insustituible tanto para Borja Jiménez, como después para Cano y Rubén de la Barrera. Solo la fractura en el pómulo privó a Lucas de tener más continuidad y espera que su pena se rebaje y pueda estar de vuelta en quince días en Riazor. l