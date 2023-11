El central del Deportivo, Pablo Vázquez, se mostró muy contento con su buen momento, con dos goles en liga y el último en Copa del Rey, ante el CD Covadonga, que supuso llevar el partido a la prórroga y, a la postre, la victoria y pase de ronda.

"Me voy a pasar dos meses sin meter un gol y la gente pensará que estoy en crisis (risas), pero te destacan en un partido. Estoy sorprendido con esta faceta, había llegado a meter cinco goles algún año, pero no tan pronto. Encantado de poder sumar en esta faceta e intentar seguir, dar mi mejor nivel y en este caso de esta manera", comentó.

Precisamente el zaguero marcó en el Toralín el gol que supuso el empate con la SD Ponferradina, una diana que cree que marcó un cambio de tendencia. "Yo sabía que ese gol iba a marcar un punto de inflexión. Se puso todo peor imposible (con la expulsión de Pablo Martínez en el 10) y ese premio que obtuvimos creo que nos supo a gloria. Sabía que ese iba a ser un punto en el que iba a cambiar todo, se está consiguiendo", afirmó el defensa.

Recogiendo lo sembrado

Cree que, por fin, el fútbol está dando al Depor lo que le quitó, bajo su prisma, en algunos duelos. “Veníamos haciendo buenos partidos, el fútbol parece que vuelve a su cauce. Encuentros como el de ayer (por el miércoles) parecen menos importantes de lo que son. Nos fuimos con sensaciones muy buenas, si no salen las cosas das un paso atrás, otra vez. (El ganar) afianza lo que estamos haciendo bien y el salir de ese mal momento es un refuerzo a todo lo que veníamos haciendo. Es un partido que afianza la confianza”, ratificó el central

No obstante, apeló a ser cauto. "No hemos hecho nada, hemos ganado dos partidos, hemos pasado la primera ronda de Copa, pero no hemos hecho nada del otro mundo, estamos haciendo el mínimo que se nos exige".

Y sobre el rival del domingo, el Real Unión de Irún, aclaró que tras dos triunfos seguidos, ahora se ven las cosas de otra manera. "Será otro partido complicado, que tenemos marcado. Llevamos una racha de partidos difíciles, pero ya lo encaras con otras sensaciones. Esas dudas que podíamos tener hace cinco semanas ya las hemos disipado, estamos mucho mejor y ya se encara de otra manera, con la confianza de decir, 'vamos a ganar'. Es la manera ideal de encarar ese tipo de partidos", aclaró.

Sin embargo, admitió que lo habían dejado algo aparcado debido a la Copa: “A partir de hoy (por ayer) más enfocados (en el Real Unión). He visto algún partido por la tele. Tiene un buen trato de balón, aunque sea un equipo vasco, de juego directo. Es un buen equipo, aguerrido, de segundas jugadas, con los duelos, a la orden del día”.

Para él lograr el que sería el tercer triunfo seguido del curso es fundamental para que el Depor demuestre dónde quiere estar. "Estos tres puntos te vuelcan en la zona alta, que es donde queremos estar o te relegan a una pelea en la mitad de tabla. Somos consicentes de la importancia y el equipo estaría preparado para un rodaje. Vamos a encarar el partido con una confianza plena de que lo podemos ganar", zanjó.

Canteranos a escena

El central dio su opinión, además, sobre el papel de los canteranos en el primer equipo, algunos titulares este miércoles como Jairo o Mella, y lo que él les decía desde su experiencia. “Se van sumando, aportando buenos minutos. Es verdad que intento mostrarles que el fútbol es más pensar que otra cosa. Antes yo también me preocupaba mucho, me equivocaba, e intento inculcarles lo de pensar. Había gente que no estaba (en alusión a los lesionados) y dieron un paso importante”, apuntó el central en su comparecencia de prensa.