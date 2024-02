Pablo Vázquez: "No tengo prisa por llegar al primer puesto, no nos quita el sueño"

Pablo Vázquez, central del Deportivo, compareció en rueda de prensa en Abegondo para valorar el gran momento de forma del equipo tras seis victorias consecutivas, examinar el siguiente partido ante el Lugo, el domingo en Riazor, y también analizar su acierto de cara a puerta, entre otras cosas.



Sensación en el vestuario: "Cuando acabamos el partido (contra Osasuna Promesas), no recuedo quién me dijo 'ya tengo ganas de jugar contra el Lugo'. Estamos todos entregados y con ese punto de confianza y ganas de alargar este buen momento. Es el reflejo de todo lo que llevamos haciendo".

Es el defensa del Depor con más goles en una temporada en 32 años: "Conocí el otro día el dato de que hace tiempo que un defensa no mete tanto. No venía con la idea de meter tantos, se me está dando bien y yo encantado. Eso pone en valor muchas cosas, el trabajo de balón parado y la dedicación. Aún me quedan unos cuantos, esperemos".

Faceta defensiva del equipo: "El bloque defensivo o la seguridad defensiva es el principal pilar para que un equipo funcione. Estamos en un momento de cohesión en el que todo el mundo está entregado a defender, nadie se ahorra una carrera, nadie escatima un esfuerzo y eso se ve recompensado. Eso pone en valor el trabajo desde el delantero hasta el portero".

Lugo, próximo rival: "El Lugo está en un buen momento. Lleva una racha bastante buena, sobre todo fuera de casa está sacando bastantes puntos. Espero un equipo experimentado, que sabe lo que hace. Con Trashorras habrá mejorado algunas cositas que no tenía tan bien. Es un equipo muy competitivo, que domina mucho la transición y los duelos y trata mejor el balón que antes. Va a ser muy igualado".

Ganas de alcanzar el liderato: "Yo no tengo prisa por llegar al primer puesto, tengo prisa por seguir encontrando estas sensaciones semana tras semana. Quizá nos hemos encontrado muy rápido con estar a un partido del liderato pero eso no nos obsesiona ni nos quita el sueño. Nos centramos en ganar cada partido, que tenemos capacidad para ello. Sin prisa, que aún queda muchísimo".

¿Os habíais imaginado tal remontada de puntos?: "Cuando salimos de León, estábamos a ocho o siete de ellos y ahora están seis por detrás. Ha sido todo muy rápido. Es que cuesta mucho ganar, los equipos se dejan puntos y cuando a ti te sale todo, las distancias se recortan. Esta racha es la que estábamos esperando todos desde el principio y nos ha abierto las posibilidades de todo".

Hablador y comunicativo con los compañeros en el campo: "Llevo todo el año así. Soy enérgico, pasional e intento transmitir lo máximo posible. Intento que esté todo el mundo metido porque quien se despista, está muerto. Me sale solo".

Evolución de Dani Barcia: "Dani está haciendo un máster todos los domingos que está jugando y los está superando con dieces. Es una esponja. Aprende día tras día y el potencial que tiene es máximo. Que no se le suba nada a la cabeza y que siga así, con esa humildad y trabajo. Así, calladito, y haciendo cómo lo está haciendo".

¿Se nota en los rivales que ahora os 'respetan' más?: "Sí tengo una sensación distinta (respecto a cómo afrontan los partidos los rivales). Ahora el que se enfrenta al Depor sabe que ya es el equipo que quería ser al principio. Antes había algunas dudas, y ahora ninguna. Eso se siente. Sientes cuando tu rival está contra las cuerdas y supongo que ellos sentirán que estamos muy enchufados. Ya llevamos varios partidos llegando al área en el primer minuto".

Favorito al ascenso directo: "Hace unas semanas dije que estábamos suspendidos en la primera vuelta y sólo llevamos seis de la segunda. No nos pongamos el sobresaliente antes de tiempo. Cuando tocamos fondo, nos fue bien ir poco a poco".

Importancia del gol de Davo en Barcelona: "Aquí hemos creído siempre. Desde fuera entiendo que se ha creído menos pero nosotros hemos estado muy unidos. El míster venía cada semana con la creencia de que podíamos seguir adelante y de tanto insistir nos ha llevado hasta este momento, pero no hemos conseguido nada".