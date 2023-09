Pablo Vázquez: "Los aficionados de Riazor se merecen ya un partido de estos rodados"

El defensa central Pablo Vázquez se mostró esta mañana en Abegondo deseoso de que el sábado, frente a la UE Cornellà, el Deportivo sume su primera victoria como local de la liga 2023-24.



"Sí", respondió con contundencia cuando se le preguntó por su convencimiento al respecto.

"Además, llevo dos partidos en Riazor y el ambiente está siendo increíble. Me está gustando mucho vivir estos partidos en casa y se merecen ya un partido de estos rodados, a ver si podemos meter un gol rápido que encienda a la gente, que vean que estamos en el camino del objetivo y con muchas ganas, entonces, creo que este sábado a ver si lo conseguimos", manifestó en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva antes de que arrancara el entrenamiento.

Solidez defensiva:

"No miras ni al portero ni a la defensa, sino a todo el equipo. Creo que estamos haciendo un buen trabajo desde arriba, cuando atacamos, atacamos todos, y cuando defendemos, defendemos todos. Es verdad que en última instancia el portero y los defensas somos los que defendemos más bajos, pero creo que es un gran trabajo de todos, todo el mundo está muy comprometido y se está viendo. El otro día fue un gol un poco raro, pero la solidez defensiva de todo el equipo es la base de este equipo".

¿Es una premisa esa solidez defensiva?

"No creo que sea una premisa que tengamos, simplemente nosotros queremos ser un equipo muy ofensivo, protagonista, que vaya al ataque siempre, pero para eso tienes que estar muy bien atrás porque defiendes con menos gente, sueles tener muchos duelos individuales. No creo que sea una premisa principal que tengamos, pero es verdad que hemos encontrado esta solidez entre todos que nos da mucha seguridad".

Un solo triunfo en cuatro jornadas. No se ha ganado en casa:

"Se está hablando mucho ahora, es cierto que los resultados son los que son, llevamos una sola victoria. Estuve ayer viendo el Madrid contra el Unión de Berlín y me di cuenta de la dificultad que es atacar un bloque tan bajo, con una defensa de cinco, cuatro mediocampistas en este caso por delante, entonces, te da a entender lo que nos estamos encontrando nosotros cada domingo. Esto no es una excusa, hay que mejorar y tenemos que mejorar el último tercio, encontrar los espacios y sabemos que se nos plantean partidos de este tipo, en nuestro estadio sobre todo, y tenemos que solventarlos porque son nuestras exigencias, tanto internas nuestras como de fuera".

Muchas ausencias:

"Sí, nos están pasando muchas cosas estas cuatro jornadas, muchas lesiones, expulsiones, goles anulados... creo que desde el verano hemos hecho una plantilla muy compensada, con muchas alternativas y creo que, pese a las bajas, saldremos con un equipo muy competitivo, y el míster seguro que va a poner un once de garantías, y volveremos a jugar a lo mismo. Puede entrar arriba Davo o quien sea, porque Barbero no está, o Berto, gente que ha venido... la idea va a ser la misma. Vamos a intentar encerrar al rival, colgarlos de su portería, porque jugamos así y en este caso tenemos que intentar ser un poco más resolutivos y a ver si podemos meter pronto un gol que nos abra el partido porque nos estamos encontrando partidos muy cerrados, donde nos está costando meter ese primer gol que abra un poco el partido".

Baja de Barbero:

"Desde que salimos de Salamanca no lo he vuelto a ver, porque se está recuperando ahora estos primeros días de la operación, hemos hablado por mensajes y está positivo, le he dicho que lo necesitamos, que se ponga pronto a tope porque esto no para. No lo esperamos hasta dentro de bastantes partidos y es la hora de otra gente, a ver si arriba damos con la tecla y se nota poco la baja de Barbero".

Mimbres en la plantilla para cubrir esa ausencia:

"Sí, hay jugadores de sobra, lo que tenga intención el club o la dirección deportiva, no sé nada y no he escuchado nada de que vayamos a reforzar esa posición. Gente de sobra hay, Davo puede jugar arriba, Lucas puede jugar y en este caso no va a estar, pero puede jugar arriba, Valcarce incluso puede jugar arriba, así que hay jugadores de sobra, entonces no tengo ninguna duda de que vamos a ser muy competitivos".

Idiakez se ha mostrado convencido de lograr el ascenso, pese a la clasificación:

"Aún es pronto para fijarse en la clasificación. Yo también estoy convencido porque sin hablar de las sensaciones que estamos dando dentro del campo, a mí lo que más me gusta es lo que hay dentro. Creo que hemos hecho un equipo y hay un ambiente increíble dentro del vestuario. Yo he estado en pocos sitios con este ambiente y creo que ésa es la clave, por eso estoy convencido por que veo los entrenamientos, cómo peleamos cada domingo sin dudar y estamos muy juntos y tengo mucha confianza porque nos veo muy unidos hasta ahora".

¿Qué mejorar para que lleguen esas victorias?

"Estamos en ello, llevamos varias semanas viendo dónde podemos ajustar, la clave está en la ocupación de espacios. Tendemos mucho a meter mucha gente en zona de balón y quizá tenemos que mirar un poco más los alejados, ver dónde están los espacios en esas defensas de cinco con cuatro por delante, y estamos en ello. Es complicado porque hay mucho tráfico, sobre todo en zona de finalización, con tres centrales, los centros laterales no somos un equipo fuerte, nos suelen defender muy bien ese tipo de jugadas. Creo que tenemos el control, un juego bastante fluido hasta esa última zona, pero por estas circunstancias debemos encontrar mejor los espacios y seguir insistiendo".

Cornellà:

"Tengo un muy buen amigo y justo ayer estuve hablando con él, hemos hablado de que es otro equipo más con defensa de cinco, un sistema de juego muy característico desde el año pasado, con defensa de cinco... el patrón del sábado creo que todo el mundo se lo espera, el Depor atacando desde el minuto 1 y el Cornellà, a esperar un poco a ver qué pasa. Nos estamos encontrando hasta fuera de casa estos patrones, pero no son excusas, son retos, a mí me gusta dominar por completo al rival y nos estamos mereciendo ya, creo mucho en la justicia del fútbol, en cuanto a que si le das tanto, te tiene que dar, estoy convencido, y nos tiene que dar, estoy muy tranquilo. Igual estamos en la jornada 15 y te digo, esto se está complicando, pero de momento veo a la gente muy enchufada, corre, pelea y encima va a por el partido desde el segundo uno, entonces no tengo ninguna duda de que el sábado lo vamos a hacer".