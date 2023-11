Pablo Valcarce: "Necesito ser más regular y el jugador que he sido siempre"

Pablo Valcarce fue uno de los fichajes del pasado verano que generaron mayor ilusión entre los aficionados del Deportivo, sin embargo, tras las trece primeras jornadas de liga, su rendimiento ha generado más sombras que luces.

"Cuando llegué al Deportivo, empecé bien, luego me lastraron unas pequeñas molestias físicas, por eso he notado no hacer una pretemporada porque la pretemporada sirve para cargar de kilómetros las piernas para aguantar todo el año. ¿Que cómo me encuentro? Yo me encuentro cada día mejor y me encuentro bien, yo mismo necesito dar ese paso al frente, ser más regular y lo profesional y lo jugador que he sido siempre", manifestó el futbolista berciano en rueda de prensa antes del entrenamiento de esta mañana en Abegondo.

El jugador procedente del Burgos profundizó en ese sentido al argumentar que "cuando decían que las pretemporadas eran importantes, quizá no le daba esa importancia antes, pero es mi primer inicio de pretemporada sin realizarla como dios manda, sí que lo he notado y poco a poco me voy encontrando mejor".

"Me encuentro mejor, estoy retomando la titularidad y ahora contento, a seguir aportando y seguir ayudando al equipo y que vayamos todos en la misma dirección", añadió.

El Depor sufrió el pasado fin de semana un palo en Tarazona con ese 1-1 concedido en el minuto 94, cuando los blanquiazules se habían adelantado en el marcador en el 86'. Pese al tropiezo, subrayó que "hay que ser positivo, llevarlo bien y pensar sobre todo en el día a día y no pensar el pasado, que pasado está, y el futuro no lo podemos controlar, así que fijarnos en el día a día y ya está".

Sobre el tanto encajado en tierras aragonesas, donde Cubillas remató a placer tras un desajuste defensivo, dijo: "Son hábitos, son rutinas que el equipo tiene que coger día a día. Nos meten el gol en la última jugada, un gol que no deberíamos conceder. Si llegamos a ganar el otro día, ahora no estaríamos hablando de regularidad, pero el fútbol es así, tiene estas cosas y dejar de conceder ciertos errores y creo que el equipo sigue funcionando y sigue creciendo".

Valcarce admitió que "después de haber hecho un partido en el que generas bastantes ocasiones, te encuentras con un gol que es un fallo del portero de ellos, en el minuto que es, y al final con ese último gol, te quedas con la miel en los labios. Qué le vas a hacer, esto es fútbol y se trata de errores y aciertos y en este caso, el otro día lo teníamos en la mano y en la última jugada se nos fueron a escapar dos puntos.

Uno de los puntos débiles del Depor en este primer tercio de la competición ha sido la falta de gol, sin embargo, Valcarce no se muestra preocupado por ello.

"El problema sería si no generáramos ocasiones, pero en los partidos de casa estamos generando bastantes y no están entrando. Creo que una vez que se descorche el primer gol, empezarán a caer más goles en los partidos o los cerraremos antes, entonces creo que preocupación dentro del vestuario, ninguna", afirmó.

Hasta ahora, son los defensas centrales quienes han soportado en mayor medida el peso ofensivo del equipo coruñés.

"Los centrales llevan goles, los delanteros, los centrocampistas... todos tenemos opciones de gol, pero me preocuparía si no generáramos ocasiones o no tuviéramos ocasiones de gol, pero sí las estamos teniendo y ya no sólo los delanteros, sino cualquier jugador. Tenemos que dar un paso al frente la gente de ataque, no sólo los delanteros, para hacer goles", señaló.

Sobre la visita del Osasuna Promesas a Riazor, explicó que "esperamos lo que es un filial, un equipo joven, correoso, que va a ir a por todas y al final tampoco digo nada raro porque es lo que prima en esta categoría, la Primera RFEF, en la que todos van al cien por cien. Entonces, si flojeas un poco, se notan las carencias de cualquier equipo. Así que ya desde ayer estamos preparando el partido del domingo para llevarnos la victoria a casa".

En cuanto a la posición del Deportivo en la tabla, a nueve puntos del ascenso directo y a cinco del playoff, dijo: "Si te soy sincero, no he visto la clasificación. Mi objetivo y el de todos está claro y el final de temporada dictará o marcará la sentencia".

El jugador berciano también se pronunció sobre Yeremay Hernández, quien se lesionó el pasado 2 de septiembre y el martes se entrenó con el grupo por primera vez desde entonces.

"Hay que tener paciencia con él, empezó ayer a entrenar con el grupo, hay que darle paciencia, días, no precipitarnos porque es un jugador para nosotros muy importante por lo que genera, las situaciones de ataque que provoca, la manera que tiene para atraer rivales, entonces creo que hay que tener paciencia con él, que nos va a dar mucho", indicó.

Valcarce también señaló el apoyo que tiene el futbolista canario de toda la plantilla.

"Para eso estamos los compañeros, que lo cuidamos y también le metemos caña evidentemente, pero para eso estamos nosotros, el cuerpo técnico y compañeros para arroparlo, apoyarlo y que esté tranquilo, que lo estamos esperando", comentó.