Pablo Martínez: "Nosotros estamos detrás del míster"

El central del Deportivo Pablo Martínez, galardonado por segundo mes consecutivo como Jugador Estrella Galicia, tras haberlo ganado en febrero, aseguró que el vestuario estaba con el técnico Óscar Cano, a pesar de las críticas que llegaban desde la afición.

El plantel, con el preparador



"Al míster lo veo concentrado en el objetivo, como nosotros, nos da todo lo que tenemos que hacer en el campo. Voy a decirlo otra vez, la gente puede pensar que es una mentira, pero nosotros estamos detrás del míster. Somos nosotros los que estamos en el campo, no está jugando el míster", argumentó.

De aquí a que termine, ocho finales

Remarcó, asimismo, de que el plantel es consciente de que queda el tramo fundamental de la campaña, con todo aún por decidir. "Cuando quedan ocho partidos en una temporada todos son importantes, en casa o fuera de casa, cada campaña es lo mismo, los últimos encuentros mandan. Nosotros sabemos qué hacer, en lo que tenemos que mejorar", aclaró, pidiendo "dejar de hablar y trabajar".

El aspecto mental, a mejorar



Además, admitió que el equipo estaba teniendo problemas cuando sufría dianas en contra a domicilio, y lo relacionó con un tema mental. “Después de marcar este gol (el de Soriano) pensé que ya por fin íbamos a ganar fuera de casa y después de que encajamos bajamos muchísimo el nivel. Es algo de mente, de cabeza, hay que cambiarlo, no podemos perder este partido y no podemos encajar más goles fuera de casa. Hay que cambiar la mente e ir a tope, a ganar”, subrayó el central durante su comparecencia de prensa.

Sigue sin carburar como visitante

La última victoria del Depor a domicilio fue el pasado 19 de febrero, cuando el cuadro blanquiazul se impuso en Talavera (0-1) y reconoció que el equipo seguía teniendo problemas a domicilio. “La verdad es que cada semana estamos hablando de la misma cosa (los problemas como visitante), y no cambia, es lo que me duele. Pero quedan ocho partidos, sabemos que tenemos que mejorar fuera de casa si queremos hacer algo esta temporada”, subrayó.

Dolido por no poder premiar a la hinchada

Alrededor de 2.000 aficionados blanquiazules llenaron las gradas del Reina Sofía y se llevaron una nueva decepción, con la enésima derrota blanquiazul a domicilio. “Eso nos duele, cuando vemos el campo con toda la afición y no poder ganar es una sensación terrible, porque queremos darle las gracias a ellos y algo más, pero no sale la cosa de momento”, argumentó el jugador.

Recuperado, tras su indisposición

El defensa sufrió una migraña oftálmica, que le impedía ver, por lo que tuvo que pedir el cambio al descanso. Por fortuna, ya está recuperado.



“A veces cuando termino un partido y tengo mucho calor sufro una migraña oftálmica, es la primera vez que la tengo en un partido. Me sentía muy mal, no venía a más de diez metros, solo veía a los compañeros que estaban cerca, pero después ya solo colores y para jugar un partido era difícil. Esperamos al descanso, con el doctor a ver si me pasaba y creo que empecé a ver otra vez en el minuto 75. Lo mejor era que saliese”, incidió.

Lo cambiante que es el fútbol

A pesar de que los coruñeses han hecho solo cinco de los últimos 15 puntos están a cuatro del líder y apeló a tener tranquilidad. “Todo pasa por el partido de este fin de semana. Con los resultados que han hecho los rivales estamos a cuatro (del líder) entonces si ganamos este finde… Es el fútbol, cada semana pueden pasar tantas cosas… Es la magia, perdemos este partido y estamos cuartos, ganamos este finde y podemos ser segundos. Va a cambiar todo hasta final de temporada”, comentó el zaguero en su rueda de prensa.